Мода весна-літо 2024: стиліст показала одяг, який будуть всі носити

В перший день весни усі активно готуються до нового сезону та вже підбирають нові модні образи. Стиліст показала стилі, які будуть в моді весною-літом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко .

Що буде в моді весна-літо 2024

За її словами, якщо брати стилі по модних десятиріччях, то на піку популярності у нас зараз:

50-ті - з їх елегантністю, жіночністю та вишуканістю. Звідси жіночні коротенькі кардигани, спідниці в складку, сумки-ридикюлі та приталені жакети

80-ті - з них ми бачили на подіумах потерті шкіряні куртки, як з чоловічого плеча, багато паєток, міні та яскравих кольорів

90-ті, а особливо мінімалістична естетика - звідси і облягаючі сукні по фігурі

Зокрема, якщо говорити про стилі за стилістичними ознаками, то це:

добре відомий вже "преппі", який є вихідцем шкільної форми елітних навчальних закладів

всіма улюблений спорт та спорт шик, який вже так міцно осів в наших гардеробах, що не збирається покидати їх

Які стилі одягу будуть в моді весна-літо (фото: instagram.com/nata_moskalenko)