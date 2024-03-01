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Мода весна-літо 2024: стиліст показала одяг, який будуть всі носити

П'ятниця 01 березня 2024 18:18
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Мода весна-літо 2024: стиліст показала одяг, який будуть всі носити Стиліст показала модний одяг на весну (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталя Москаленко

В перший день весни усі активно готуються до нового сезону та вже підбирають нові модні образи. Стиліст показала стилі, які будуть в моді весною-літом.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку стиліста Наталії Москаленко.

Що буде в моді весна-літо 2024

За її словами, якщо брати стилі по модних десятиріччях, то на піку популярності у нас зараз:

  • 50-ті - з їх елегантністю, жіночністю та вишуканістю. Звідси жіночні коротенькі кардигани, спідниці в складку, сумки-ридикюлі та приталені жакети
  • 80-ті - з них ми бачили на подіумах потерті шкіряні куртки, як з чоловічого плеча, багато паєток, міні та яскравих кольорів
  • 90-ті, а особливо мінімалістична естетика - звідси і облягаючі сукні по фігурі

Зокрема, якщо говорити про стилі за стилістичними ознаками, то це:

  • добре відомий вже "преппі", який є вихідцем шкільної форми елітних навчальних закладів
  • всіма улюблений спорт та спорт шик, який вже так міцно осів в наших гардеробах, що не збирається покидати їх

Мода весна-літо 2024: стиліст показала одяг, який будуть всі носитиМода весна-літо 2024: стиліст показала одяг, який будуть всі носитиМода весна-літо 2024: стиліст показала одяг, який будуть всі носитиМода весна-літо 2024: стиліст показала одяг, який будуть всі носитиМода весна-літо 2024: стиліст показала одяг, який будуть всі носитиЯкі стилі одягу будуть в моді весна-літо (фото: instagram.com/nata_moskalenko)

Раніше ми повідомляли, чому одяг перед пранням потрібно вивертати навиворіт.

Також ми писали, що таке "правильний" оверсайз і кому не можна носити цей стиль взагалі.

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