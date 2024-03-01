Мода весна-лето 2024: стилист показала одежду, которую будут все носить
Стилист показала модную одежду на весну (коллаж: РБК-Украина)
В первый день весны все активно готовятся к новому сезону и подбирают новые модные образы. Стилист показала стили, которые будут в моде весной-летом.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу стилиста Наталии Москаленко.
Что будет в моде весна-лето 2024
По ее словам, если брать стили по модным десятилетиям, то на пике популярности у нас сейчас:
- 50-е - с их элегантностью, женственностью и изысканностью. Отсюда женственные коротенькие кардиганы, юбки в складку, сумки-ридикюли и приталенные жакеты
- 80-е - из них мы видели на подиумах потертые кожаные куртки, как с мужского плеча, много паеток, мини и ярких цветов
- 90-е, а особенно минималистическая эстетика - отсюда и облегающие платья по фигуре
В частности, если говорить о стилях по стилистическим признакам, то это:
- хорошо известен уже "преппи", являющийся выходцем школьной формы элитных учебных заведений
- всеми любимый спорт и спорт шик, уже так крепко осевший в наших гардеробах, что не собирается покидать их
Какие стили одежды будут в моде весна-лето (фото: instagram.com/nata_moskalenko)
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