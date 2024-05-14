Мода для сміливих: на яких місцях не варто робити тату

Тату, безумовно, може гарно підкреслити вигини тіла або ж слугувати ефектним доповненням до стилю. Однак на певних місцях не рекомендується робити татуювання - через складність загоєння та болючі відчуття.
Про те, на яких ділянках тіла не варто бити тату, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Використані джерела для підготовки матеріалу: Saved Tattoo, Linia Scin Clinic.
Іноді критерій "найгіршого місця для татуювання" визначається не лише болем, який воно може спричинити. Естетика розміщення татуювання на тілі відіграє досить важливу роль у тому, як воно буде виглядати після нанесення.
Тому нижче наведений перелік найгірших місць для нанесення татуювання з погляду естетики та догляду, на думку тату-майстрів.
Живіт
Татуювання на животі не тільки болюче, але й може виглядати зовсім не естетично з часом. Шкіра живота, як відомо, сильно розтягується протягом життя, і це особливо актуально для жінок, наприклад, під час вагітності.
Разом зі шкірою розтягується і татуювання. І, як наслідок, може втратити свій первісний колір і вигляд.
Стопи та щиколотки
Навіть якщо проігнорувати біль - татуювання на ногах, напевно, зникають найшвидше. Адже ноги постійно перебувають у русі, в шкарпетках чи взутті, що ускладнює загоювання.
Постійне натирання і рух, а також вплив вологи та бактерій можуть вплинути на зовнішній вигляд татуювання не через 10 років, а менш ніж через рік після того, як ви його зробили.
Пальці
Татуювання на пальцях спочатку мають чудовий та ефектний вигляд. Однак з часом, через те, що ви постійно використовуєте руки, вони починають тьмяніти і втрачати початкову чітку форму. До того ж такі татуювання, як і на стопах, складніше загоювати.
Вплив тертя, води та постійного руху може призвести до того, що ваше тату буде виглядати бляклим і старим, попри те, що зробили його лише кілька місяців тому.
Де не робити тату на тілі (ілюстрація: Freepik)
Обличчя
Тату на обличчі стали такими популярними в останні кілька років через вплив реп-музики. Однак це також татуювання, про які люди шкодують найбільше.
Ви не можете прикрити їх нічим, захистивши від впливу сонця - хіба що використовувати крем. Крім того, з віком та під впливом сонячного проміння, коли шкіра втрачає еластичність, татуювання починають розтягуватися і тьмяніти.
До того ж не рекомендують робити тату на родимках або поблизу них - це може маскувати будь-які важливі зміни (розмір, форма, колір та текстура), перешкоджаючи ранньому виявленню потенційної злоякісності.
Найболючіші ділянки тіла для татуювання можна згрупувати за такими ознаками:
До таких місць належать:
Раніше ми писали про те, як можуть нашкодити тимчасові тату.
А також розповідали, як правильно доглядати за тату.