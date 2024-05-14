Мода для сміливих: на яких місцях не варто робити тату

На яких ділянках тіла не робити тату

Іноді критерій "найгіршого місця для татуювання" визначається не лише болем, який воно може спричинити. Естетика розміщення татуювання на тілі відіграє досить важливу роль у тому, як воно буде виглядати після нанесення.

Тому нижче наведений перелік найгірших місць для нанесення татуювання з погляду естетики та догляду, на думку тату-майстрів.



Живіт

Татуювання на животі не тільки болюче, але й може виглядати зовсім не естетично з часом. Шкіра живота, як відомо, сильно розтягується протягом життя, і це особливо актуально для жінок, наприклад, під час вагітності.

Разом зі шкірою розтягується і татуювання. І, як наслідок, може втратити свій первісний колір і вигляд.

Стопи та щиколотки

Навіть якщо проігнорувати біль - татуювання на ногах, напевно, зникають найшвидше. Адже ноги постійно перебувають у русі, в шкарпетках чи взутті, що ускладнює загоювання.

Постійне натирання і рух, а також вплив вологи та бактерій можуть вплинути на зовнішній вигляд татуювання не через 10 років, а менш ніж через рік після того, як ви його зробили.

Пальці

Татуювання на пальцях спочатку мають чудовий та ефектний вигляд. Однак з часом, через те, що ви постійно використовуєте руки, вони починають тьмяніти і втрачати початкову чітку форму. До того ж такі татуювання, як і на стопах, складніше загоювати.

Вплив тертя, води та постійного руху може призвести до того, що ваше тату буде виглядати бляклим і старим, попри те, що зробили його лише кілька місяців тому.

Де не робити тату на тілі (ілюстрація: Freepik)

Обличчя

Тату на обличчі стали такими популярними в останні кілька років через вплив реп-музики. Однак це також татуювання, про які люди шкодують найбільше.

Ви не можете прикрити їх нічим, захистивши від впливу сонця - хіба що використовувати крем. Крім того, з віком та під впливом сонячного проміння, коли шкіра втрачає еластичність, татуювання починають розтягуватися і тьмяніти.

До того ж не рекомендують робити тату на родимках або поблизу них - це може маскувати будь-які важливі зміни (розмір, форма, колір та текстура), перешкоджаючи ранньому виявленню потенційної злоякісності.

Найболючіші місця на тілі для тату

Найболючіші ділянки тіла для татуювання можна згрупувати за такими ознаками:

Ділянки з тонкою шкірою: це означає більш чутливі нервові закінчення, які можуть бути сильно подразнені під час нанесення тату.

це означає більш чутливі нервові закінчення, які можуть бути сильно подразнені під час нанесення тату. Ділянки з близьким розташуванням шкіри до кісток : це означає, що немає додаткової м'язової або жирової подушки, тому подразнення татуюванням в межах близькості кісток може викликати сильний біль.

: це означає, що немає додаткової м'язової або жирової подушки, тому подразнення татуюванням в межах близькості кісток може викликати сильний біль. Ділянки з великою кількістю нервових закінчень: зазвичай це також ділянки з тонкою шкірою - нерв може легко подразнюватися завдяки природі татуювання, що викликає сильний біль.

До таких місць належать: