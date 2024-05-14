Мода для смелых: на каких местах не стоит делать тату

На каких участках тела не делать тату

Иногда критерий "худшего места для татуировки" определяется не только болью, которую она может вызвать. Эстетика размещения татуировки на теле играет довольно важную роль в том, как она будет выглядеть после нанесения.

Поэтому ниже приведен список худших мест для нанесения татуировки с точки зрения эстетики и ухода, по мнению тату-мастеров.



Живот

Татуировка на животе не только болезненна, но и может выглядеть отнюдь не эстетично со временем. Кожа живота, как известно, сильно растягивается в течение жизни, и это особенно актуально для женщин, например во время беременности.

Вместе с кожей растягивается и татуировка. И, как следствие, может утратить свой первоначальный цвет и облик.

Стопы и лодыжки

Даже если проигнорировать боль - татуировки на ногах, наверное, исчезают быстрее всего. Ноги ведь постоянно находятся в движении, в носках или обуви, что затрудняет заживление.

Постоянное натирание и движение, а также влияние влаги и бактерий могут повлиять на внешний вид татуировки не через 10 лет, а менее чем через год после того, как вы ее сделали.

Пальцы

Татуировки на пальцах изначально выглядят великолепно и эффектно. Однако со временем, из-за того, что вы постоянно используете руки, они начинают тускнеть и терять первоначальную четкую форму. К тому же, такие татуировки, как и на стопах, сложнее заживлять.

Влияние трения, воды и постоянного движения может привести к тому, что ваша татуировка будет выглядеть блеклой и старой, несмотря на то, что сделали ее всего несколько месяцев назад.

Где не делать тату на теле (иллюстрация: Freepik)

Лицо

Тату на лице стали такими популярными в последние несколько лет из-за влияния реп-музыки. Однако это также татуировки, о которых люди жалеют больше всего.

Вы не можете прикрыть их ничем, защитив от воздействия солнца - разве что использовать крем. Кроме того, с возрастом и под влиянием солнечных лучей, когда кожа теряет эластичность, татуировки начинают растягиваться и тускнеть.

К тому же не рекомендуют делать тату на родинках или вблизи них - это может маскировать какие-либо важные изменения (размер, форма, цвет и текстура), препятствуя раннему выявлению потенциальной злокачественности.

Самые болезненные места на теле для тату

Самые болезненные участки тела для татуировки можно сгруппировать по следующим признакам:

Участки с тонкой кожей: это означает более чувствительные нервные окончания, которые могут сильно раздражены во время нанесения тату.

это означает более чувствительные нервные окончания, которые могут сильно раздражены во время нанесения тату. Участки с близким расположением кожи к костям : это означает, что нет дополнительной мышечной или жировой подушки, поэтому раздражение татуировкой в пределах близости костей может вызвать сильную боль.

: это означает, что нет дополнительной мышечной или жировой подушки, поэтому раздражение татуировкой в пределах близости костей может вызвать сильную боль. Участки с большим количеством нервных окончаний: обычно это также участки с тонкой кожей - нерв может легко раздражаться благодаря природе татуировки, что вызывает сильную боль.

К таким местам относятся: