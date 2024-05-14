Мода для смелых: на каких местах не стоит делать тату

Тату, безусловно, может хорошо подчеркнуть изгибы тела или служить эффектным дополнением к стилю. Однако на определенных местах не рекомендуется делать татуировку - из-за сложности заживления и болезненных ощущений.
О том, на каких участках тела не стоит бить тату, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Использованные источники для подготовки материала: Saved Tattoo, Linia Scin Clinic.
Иногда критерий "худшего места для татуировки" определяется не только болью, которую она может вызвать. Эстетика размещения татуировки на теле играет довольно важную роль в том, как она будет выглядеть после нанесения.
Поэтому ниже приведен список худших мест для нанесения татуировки с точки зрения эстетики и ухода, по мнению тату-мастеров.
Живот
Татуировка на животе не только болезненна, но и может выглядеть отнюдь не эстетично со временем. Кожа живота, как известно, сильно растягивается в течение жизни, и это особенно актуально для женщин, например во время беременности.
Вместе с кожей растягивается и татуировка. И, как следствие, может утратить свой первоначальный цвет и облик.
Стопы и лодыжки
Даже если проигнорировать боль - татуировки на ногах, наверное, исчезают быстрее всего. Ноги ведь постоянно находятся в движении, в носках или обуви, что затрудняет заживление.
Постоянное натирание и движение, а также влияние влаги и бактерий могут повлиять на внешний вид татуировки не через 10 лет, а менее чем через год после того, как вы ее сделали.
Пальцы
Татуировки на пальцах изначально выглядят великолепно и эффектно. Однако со временем, из-за того, что вы постоянно используете руки, они начинают тускнеть и терять первоначальную четкую форму. К тому же, такие татуировки, как и на стопах, сложнее заживлять.
Влияние трения, воды и постоянного движения может привести к тому, что ваша татуировка будет выглядеть блеклой и старой, несмотря на то, что сделали ее всего несколько месяцев назад.
Где не делать тату на теле (иллюстрация: Freepik)
Лицо
Тату на лице стали такими популярными в последние несколько лет из-за влияния реп-музыки. Однако это также татуировки, о которых люди жалеют больше всего.
Вы не можете прикрыть их ничем, защитив от воздействия солнца - разве что использовать крем. Кроме того, с возрастом и под влиянием солнечных лучей, когда кожа теряет эластичность, татуировки начинают растягиваться и тускнеть.
К тому же не рекомендуют делать тату на родинках или вблизи них - это может маскировать какие-либо важные изменения (размер, форма, цвет и текстура), препятствуя раннему выявлению потенциальной злокачественности.
Самые болезненные участки тела для татуировки можно сгруппировать по следующим признакам:
К таким местам относятся:
Раньше мы писали о том, как могут навредить временные татуировки.
А также рассказывали, как правильно ухаживать за тату.