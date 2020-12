Мобильные операторы поднимают цены на услуги: взлетят почти в два раза

Украинские мобильные операторы сообщили о том, что с 1 января 2021 цены на некоторые тарифные планы существенно увеличатся.

В частности, изменение тарифов коснется пользователей компании "Киевстар", Vodafone и Lifecell.

Как изменятся тарифы Киевстар

Тариф "Безлим" с 1 января вырастет почти в два раза - с 95 гривен в месяц до 175 гривен. В пакет войдут: неограниченный доступ к интернету (мобильный и проводной), объем исходящих звонков и смс по Украине - до 200 минут и 200 смс.

Тарифы для контрактных абонентов, пользующихся услугами три года и больше также изменятся. Оператор уже начал рассылку сообщений о том, что нужно изменить тарифный план до 31 декабря. Иначе - оператор автоматически переведет их на другой тарифный план.

Тарифный план Smart не меняет условия.

В комментарии РБК-Украина представители компании объяснили смену тарифов.

"Мы пересматриваем условия некоторых старых контрактных тарифов, которые мы запустили около 3 лет назад, и в которых все это время не меняли условия. Этими тарифами пользуется примерно 1,5% абонентов. За эти годы абоненты начали использовать в 3 раза больше мобильного интернета, больше звонить на другие сети и за границу. Поэтому мы рекомендуем им самостоятельно выбрать актуальные тарифы с большим объемом услуг даже предлагаем 100% скидку на первую абонплату в некоторых тарифах. Минимальная цена контрактных тарифов начинается с 100 грн в месяц ", - рассказали в пресс-службе.

А для людей старшего возраста компания запустила специальный тариф "Звонки для родителей" без интернета, только за 60 гривен.

"Цены на услуги не могут оставаться без изменений долгое время. На стоимость влияет инфляция, рост курса валют (операторы покупают оборудование у иностранных поставщиков), увеличение расходов на модернизацию и строительство сетей для обеспечения высокого качества связи. Например,"Киевстар" ежегодно вкладывает около 5 млрд грн в поддержку качественной работы сети. Поэтому периодически все операторы и интернет-провайдеры пересматривают стоимость в старых тарифах", - пояснили в компании.

Как изменятся тарифы Vodafone

С 28 декабря самый простой тариф Vodafone 4G Smart XS подорожает с 35 гривен до 45 гривен. В пакет входит 1 ГБ интернета и 100 минут по Украине.

Также поднимутся тарифы и в других пакетах. Vodafone Smart S – до 85 гривен (5 ГБ и 200 минут), Vodafone 4G Smart M – до 130 гривен (9 ГБ и 300 минут).

Как изменятся тарифы Lifecell

13 января 2021 произойдут изменения в условиях некоторых тарифных планов и Lifecell.

Для тарифов: "Лайфхак", "Интернет Жара", "Железная двадцатка", а также "4 безлимит 2019", "Жара GO", "Жара GO PLUS", "Комфорт" будет изменена стоимость пакетов услуг на 4 недели / 30 дней, а для некоторых тарифов также и пакет услуг на один день, рассказали в пресс-службе компании.

С 14 декабря до 28 февраля следующего года абонентам этих тарифных планов будет предоставлено право бесплатно сменить тариф на любой другой из открытых для подключения.

В то же время абонентам предлагают воспользоваться новыми тарифными планами "с улучшенными условиями и специальным сниженным ценам для зарегистрированных / персонифицированных абонентов".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине подорожает проезд в маршрутках и автобусах.

А также рассказывали о том, что украинцев ждет приятный сюрприз с пенсиями в 2021 году.