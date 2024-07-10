Мобілізований Сергій Жадан поділився подробицями про свою службу та показав фото

Що написав Жадан

У відповідному пості захисник зауважив, що для нього це честь та відповідальність - отримати шеврони "Хартії". Разом із ним їх також отримали колеги Сергія з гурту "Жадан і Собаки", серед яких Євген Турчинов і Олександр Меренчук.

"Отримали шеврони бригади. Честь і відповідальність", - написав знаменитий українець у блозі.

Сергій Жадан служить (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Отримання шевронів прокоментував у соцмережах і Турчинов, показавши фото.

"Отримав шеврон бригади. Попереду чекають нові випробування та робота над собою. Маю честь приєднатися до великої і дружньої хартійської родини", - зазначив Євген.

Євген Турчинов з гурту "Жадан і Собаки" (Фото: .instagram.com/ievgen_turchynov)

Що відомо про мобілізацію Жадана

Про рішення долучитися до армії письменник повідомив наприкінці травня. Також тоді йшлося про те, що до "Хартії" разом із ним вступають двоє учасників гурту "Жадан і Собаки", імена яких згадуються вище.

Що стосується 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія", то вона була створена на початку повномасштабного вторгнення як добровільний підрозділ.

Захисники "Хартії" захищали Харківщину та були одними з перших, хто вийшов на кордон з країною-окупантом РФ під час контрнаступу у вересні 2022 року. Зараз воїни цієї бригади стоять на захисті Куп'янсько-Лиманського напрямку.

Сергій Жадан мобілізувався близько місяця тому (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Жадан, як відомо, ще продовжує проходити військовий вишкіл. Саме для "Хартії" він збирав фінансову допомогу під час своїх благодійних заходів.