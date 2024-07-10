Мобилизированный Сергей Жадан поделился подробностями о своей службе и показал фото

Сергей Жадан, который около месяца назад сообщил о мобилизации, поделился новостями о своей службе. Известно, что украинский поэт, писатель и музыкант является военнослужащим 13-й бригады НГУ "Хартия", и он похвастался, что уже получил шевроны.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
В соответствующем посте защитник отметил, что для него это честь и ответственность - получить шевроны "Хартии". Вместе с ним их также получили коллеги Сергея из группы "Жадан и Собаки", среди которых Евгений Турчинов и Александр Меренчук.
"Получили шевроны бригады. Честь и ответственность", - написал знаменитый украинец в блоге.
Получение шевронов прокомментировал в соцсетях и Турчинов, показав фото.
"Получил шеврон бригады. Впереди ждут новые испытания и работа над собой. Имею честь присоединиться к большой и дружеской хартийской семье", - отметил Евгений.
О решении присоединиться к армии писатель сообщил в конце мая. Также тогда говорилось, что в "Хартию" вместе с ним вступают двое участников группы "Жадан и Собаки", имена которых упоминаются выше.
Что касается 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", она была создана в начале полномасштабного вторжения как добровольное подразделение.
Защитники "Хартии" защищали Харьковщину и были одними из первых, кто вышел на границу со страной-оккупантом РФ во время контрнаступления в сентябре 2022 года. В настоящее время воины этой бригады стоят на защите Купянско-Лиманского направления.
Жадан, как известно, еще продолжает проходить военную подготовку. Именно для "Хартии" он собирал финансовую помощь во время своих благотворительных мероприятий.
Тем временем Христина Соловий честно рассказала об отношениях с Жаданом и Вакарчуком.
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