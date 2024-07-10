Мобилизированный Сергей Жадан поделился подробностями о своей службе и показал фото

Что написал Жадан

В соответствующем посте защитник отметил, что для него это честь и ответственность - получить шевроны "Хартии". Вместе с ним их также получили коллеги Сергея из группы "Жадан и Собаки", среди которых Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

"Получили шевроны бригады. Честь и ответственность", - написал знаменитый украинец в блоге.

Сергей Жадан служит (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Получение шевронов прокомментировал в соцсетях и Турчинов, показав фото.

"Получил шеврон бригады. Впереди ждут новые испытания и работа над собой. Имею честь присоединиться к большой и дружеской хартийской семье", - отметил Евгений.

Евгений Турчинов из группы "Жадан и Собаки" (Фото: .instagram.com/ievgen_turchynov)

Что известно о мобилизации Жадана

О решении присоединиться к армии писатель сообщил в конце мая. Также тогда говорилось, что в "Хартию" вместе с ним вступают двое участников группы "Жадан и Собаки", имена которых упоминаются выше.

Что касается 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", она была создана в начале полномасштабного вторжения как добровольное подразделение.

Защитники "Хартии" защищали Харьковщину и были одними из первых, кто вышел на границу со страной-оккупантом РФ во время контрнаступления в сентябре 2022 года. В настоящее время воины этой бригады стоят на защите Купянско-Лиманского направления.

Сергей Жадан мобилизовался около месяца назад (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Жадан, как известно, еще продолжает проходить военную подготовку. Именно для "Хартии" он собирал финансовую помощь во время своих благотворительных мероприятий.