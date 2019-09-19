Мобілізували в один день: АТОшнік розповів про "мінера" з мосту Метро

Мінер з мосту Метро (фото: РБК-Україна)

Колишній військовий погрожував підірвати міст Метро в Києві

Вчора, 18 вересня, в Києві силовики перекрили міст Метро через загрозу вибуху. На мосту зупинився автомобіль, водій якого погрожував все підірвати і стріляв у повітря. Пізніше з'ясувалося, що це колишній АТОшник 42-річний виходець з Криму Олексій Белько. Товариш Олексія Роман Семисал розповів про нього на своїй сторінці в Facebook після того, як дізнався про інцидент в новинах.

За словами Романа, їх двох мобілізували в один день. Вперше він помітив Олексія Белько у Деснянському військкоматі, тому що він прийшов у камуфляжі з двома прапорами на рукавах - українським і татарським. Олексій заявив тоді, що буде воювати також і за татар, оскільки вони не воювали за себе в Криму.

Вывший військовослужбовець погрожував підірвати міст Метро (фото: РБК-Україна)

Роман зазначив, що Олексій йому відразу сподобався. Він був рішуче налаштований на війну, багато не говорив, сказав, що служив у морській піхоті і тепер хоче бути снайпером. При цьому він запитав у Романа, чи не хоче він працювати разом з ним у снайперській парі, оскільки він теж сподобався йому.

Чоловіки проходили підготовку на Яворівському полігоні, на якому їх готували, як гранатометників. Але Олексій дізнався, що десь поруч тренуються десантники, вийшов на потрібних людей, і через кілька днів його забрали до них.

"Він був радий і гордий через це. Ми обнялися та побажали один одному успіхів на фронті", - розповів Роман.

Затримання "мінера" мосту Метро (відео: facebook.com/Iar.Trakalo)

Роман дзвонив йому кілька разів в АТО і після демобілізації, але безрезультатно. Два роки тому вона знайшов Facebook-сторінку Олексія, зрозумів, що він живий і здоровий, але так і не зв'язався з ним.

Потім він дізнався, що стрілок на мосту - це Олексій.

"Я не знав ще, які вимоги він висував, але здогадувався. Потім прочитав, що Олексій вимагає від нової влади припинити капітуляцію на Донбасі", - розповів Роман.

Він зазначив, що не схвалює її вчинку, але повністю поділяє його позицію.

"Те, що робить нинішня влада - відвід військ, формула Штайнмайера, ганебний обмін полоненими, розмови про потепління відносин з РФ, припинення співпраці з американськими військовими інструкторами - це капітуляція!" - написав Роман.

Варто зазначити, що за словами глави поліції Києва Андрія Крищенко, Олексію може загрожувати довічне ув'язнення. Првоохоронники всерйоз побоювалися вибуху мосту, оскільки 3 місяці тому у Белько вилучалася вибухівка.