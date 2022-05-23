Мобилизацию в Украине продлили: кого будут призывать летом

В Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации. Народные депутаты поддержали законопроект, который продлевает военное положение и мобилизацию еще на 90 дней - до 23 августа.
Кого могут призвать летом в Украине - читайте в материале Styler ниже.
По закону Украины "О мобилизации граждан", призыв граждан на военную службу проводится в четыре волны. По состоянию на 22 мая в Украине было выполнено только две волны мобилизации.
Первая волна - на службу призывают оперативный резерв и бывших военнослужащих, у которых есть боевой опыт или которые ранее служили по контракту после 2014 года.
Вторая волна - военнослужащие, которые проходили срочную службу или же служили по контракту до 2014 года.
Третья волна - офицеры запаса, военнослужащие, которые окончили военные кафедры ВУЗов.
Четвертая волна - все граждане Украины, у которых нет ограничений по возрасту или по состоянию здоровья.
Как отмечали ранее в Минобороны, армия Украины укомплектована на 100%. В большинстве регионов до третьей волны мобилизации не дошли. Комплектование ВСУ и других военных формирований совершается за счет военнообязанных и резервистов.
Однако при продолжении активных боевых действий в армии может возникнуть потребность пополнения специалистами военных украинских частей.
Как объяснял начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, следующая волна массовой мобилизации пока не предусмотрена. И если она будет запущена, то мобилизовать могут не только офицеров, но сержантов, и возможно - солдатов.
Сейчас в основном призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения обучения во время военного времени.
В случае новой волны мобилизации в Минобороны будут ориентироваться на конкретные нужды в военнослужащих и будут призывать только по военно-учетным специальностям.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что военное положение в Украине продлили еще на три месяца - что это значит.
А также мы писали о том, кого не будут призывать в армию во время общей мобилизации в Украине.