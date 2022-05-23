Мобилизацию в Украине продлили: кого будут призывать летом

По закону Украины "О мобилизации граждан", призыв граждан на военную службу проводится в четыре волны. По состоянию на 22 мая в Украине было выполнено только две волны мобилизации.

Волны мобилизации в Украине

Первая волна - на службу призывают оперативный резерв и бывших военнослужащих, у которых есть боевой опыт или которые ранее служили по контракту после 2014 года.

Вторая волна - военнослужащие, которые проходили срочную службу или же служили по контракту до 2014 года.

Третья волна - офицеры запаса, военнослужащие, которые окончили военные кафедры ВУЗов.

Четвертая волна - все граждане Украины, у которых нет ограничений по возрасту или по состоянию здоровья.

Мобилизация после 23 мая

Как отмечали ранее в Минобороны, армия Украины укомплектована на 100%. В большинстве регионов до третьей волны мобилизации не дошли. Комплектование ВСУ и других военных формирований совершается за счет военнообязанных и резервистов.

Однако при продолжении активных боевых действий в армии может возникнуть потребность пополнения специалистами военных украинских частей.

Как объяснял начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач, следующая волна массовой мобилизации пока не предусмотрена. И если она будет запущена, то мобилизовать могут не только офицеров, но сержантов, и возможно - солдатов.

Сейчас в основном призывают тех, у кого есть опыт прохождения военной службы или опыт прохождения обучения во время военного времени.

В случае новой волны мобилизации в Минобороны будут ориентироваться на конкретные нужды в военнослужащих и будут призывать только по военно-учетным специальностям.