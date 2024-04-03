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Мобілізація в Україні: юрист пояснив, чи мають право 17-річних призовників не випустити за кордон

Що треба знати про перетин кордону неповнолітніми призовниками (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Закон України передбачає, що на військовий облік юнаки мають ставати у 16-річному віці. Втім разом із цим до досягнення ними повноліття вони мають право перетинати кордон.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію адвоката Володимира Крекотня в Instagram.

Що треба знати про перетин кордону 16- і 17-річними призовниками

"Останнім часом багато клієнтів звертаються із запитом про те, чи можна перетнути кордон людина у віці від 16 і 17 років, яка стала на військовий облік призовників. Не знаю, чим спричинений бум таких запитань, адже про проблемні ситуації перетину кордону цією категорією я не чув. Втім треба розуміти, що зараз діють обмеження для військовозобов'язаних, які старше 18 років", - каже юрист.

Тобто, якщо людина не досягла 18-річного віку, її зобов'язані пропустити за кордон, не залежно від мети її поїздки, а також того, чи перебуває ця особа на обліку в ТЦК.

 

Коли і як треба ставати на облік

16-річні юнаки повинні ставати на військовий облік. Якщо цього не зробити, то порушнику загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Крім цього, якщо не стати на військовий облік, то юнак не матиме приписного, а без цього документу неможливо змінити прописку чи вступити до ВНЗ.

Які документи необхідні взяття на облік 16-річного:

  • заява про взяття на військовий облік
  • паспорт
  • ідентифікаційний код
  • військово-обліковий документ
  • свідоцтво про народження дітей (якщо є)
  • лист вибуття з ЖЕКу

Додамо також, що призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані протягом 7 днів стати на військовий облік та не раніше ніж за 3 дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

У воєнний час виїзд призовників і військовозобов'язаних з місця проживання без дозволу районного (міського) військового комісаріату забороняється.

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