Мобілізували прямо з потяга. Турист заявляє про незаконну "схему" ТЦК: ось як вона діє

Працівники Закарпатського ТЦК мобілізували туриста, як тільки він зійшов із потяга у Воловці. Чоловік заявляє, що військкоми діяли незаконно і поділився їхньою "схемою", на яку вони ловлять "ухилянтів".

Деталі інциденту

23 березня о 08:00 ранку Андрій Козюра зійшов з потягу у закарпатському Воловці. Там до нього підійшли працівники ТЦК.

"До мене підійшли четверо, почали розмовляти: одразу дуже агресивно, з криками, настійливо вимагаючи документи. Викликали наряд поліції - і я показав їм свої папери. Тут раптом виявилося, що я у розшуку в якогось із ТЦК", - розповідає Козюра.

Після цього Андрія і його товариша закували у кайданки й привезли до місцевого відділку поліції. Проти них склали протокол про затримання за ст. 210 (порушення військовозобов'язаним правил військового обліку). Покарання за цією статтею передбачає накладання штрафу від 510 до 850 грн.

Друга Козюри відпустили, оскільки виявилося, що його не було у базі розшуку.

"Щойно я вийшов за двері - скрутили, вирвали з рук телефона, заштовхали до автівки. Доправили до Воловецького ТЦК. Там я спілкувався з якимись незрозумілими для мене людьми - пропонували щось підписати, але я відмовився. За три години мене знову заштовхали до авта і відвезли до Мукачева", - говорить чоловік.

Там Козюрі знову пропонували підписати якісь документи, а тоді повезли до лікарні, щоб зробити флюорографію. Весь цей час його супроводжували двоє військових. Після цього чоловіка знову повезли до ТЦК, а там повідомили начебто його відпускають.

Як діє хитра схема

За слова Козюри, його у цивільній машині начебто мали кудись підвезти. Оскільки на вулиці уже стемніло, то він не розумів, куди саме його везуть. Далі його випустили біля якогось кафе.

Також працівники ТЦК віддали йому телефон, але видалили із нього усі записи розмов із військкомами.

"Я спробував увімкнути телефона і побачив, що він повністю "обнулений" - немає сім-карт, пам'ять стерта. Зрозумів: таким чином у ТЦК видалили небажані відео спілкування із власними співробітниками - а в мене саме був такий запис. А тоді до мене підбігли два "козака" у цивільному, схопили і стали розпитувати: хто я, звідки, навіщо", - каже Андрій.

Виявилось, що це переодягнені працівники Держприкордонслужби, які заявили Козюрі, що його затримали у 800 метрах від державного кордону - саме туди його підвезли співробітники ТЦК. Козюра припускає, що співробітники ТЦК завчасно домовились із прикордонниками - доставити чоловіка до них, щоб він уже точно не міг відкараскатись.

Після цього прийшло ще кілька прикордонників, сфотографували Козюру і забрали до камери, де протримали до ранку.

Зрештою чоловіка змусили уже в Ужгороді пройти військово-лікарську комісію, а тоді його відправили до Рівненської області, де знаходиться його навчальна частина.

Яка позиція ТЦК

Закарпатський ОТЦК та СП відповів на запит журналістів щодо інциденту.

"Повідомляємо, що 24.03.2024 року до Ужгородського РТЦК та СП співробітниками Національної поліції був доставлений затриманий нарядом Державної прикордонної служби України громадянин Козюра Андрій Геннадійович, 1992 р.н., мешканець н.п. Пологи-Вергуни Переяслав-Хмельницького району Київської області. Громадянин пройшов військово-лікарську комісію при Ужгородському РТЦК та СП та був визнаний комісією придатним до військової служби", - йдеться у відповіді ТЦК.

Вони додали, що останнім часом почастішали випадки, коли особи, які ухиляються від обов’язку захисту держави, використовують ЗМІ та соціальні мережі для поширення неправдивої інформації щодо діяльності ТЦК та СП.

"І все це з єдиною метою - вибілити себе в очах суспільства за допомогою образа "жертви", - кажуть у ТЦК.