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Мобілізація в Україні. Військовий з "Айдару" назвав одну з проблем на фронті, про яку мало говорять

Що "Осман" думає про мобілізацію (фото: instagram.com/stanislav_osman)
Автор: Поліна Іваненко

Військовий та командир відділення 24 ОШБ "Айдар", Стас "Осман" Бунятов висловився щодо законопроекту про мобілізацію, який можуть винести на розгляд Ради 10 квітня. За словами бійця, спочатку варто було б вирішити одну з проблем на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це "Осман" заявив у своєму Telegram-каналі "Говорять снайпер".

Яка проблема на фронті - одна з ключових

"Перш ніж проводити мобілізаційні заходи, треба розформувати виснажені бригади ТРО, штаби і перевести бійців та вогневі засоби в нормальні підрозділи", - заявив Бунятов.

За словами військового, "одна з ключових проблем на фронті - погана взаємодія між підрозділами".

"Навіщо на одній ділянці три недобитих бригади з різним командуванням, якщо можна повною мірою укомплектувати 1 бойову, ефективно вести роботу та проводити рекрутинг? На початку війни вони були актуальні, зараз треба вносити зміни", - зазначив "Осман".

Військовий з позивним "Осман" зробив заяву щодо мобілізації (скріншот)

Також він сказав, що можна робити з тими, хто керував такими підрозділами. Це, на думку Бунятова, вирішить ще одну проблему.

"Полковників та підполковників розформованих підрозділів можна відправити у військові університети, нехай передають якийсь досвід молодим офіцерам, бо там теж вже застій "королівсько-диванних" кадрів", - додав військовий.

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