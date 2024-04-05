Мобілізація в Україні. Військовий з "Айдару" назвав одну з проблем на фронті, про яку мало говорять

Яка проблема на фронті - одна з ключових

"Перш ніж проводити мобілізаційні заходи, треба розформувати виснажені бригади ТРО, штаби і перевести бійців та вогневі засоби в нормальні підрозділи", - заявив Бунятов.

За словами військового, "одна з ключових проблем на фронті - погана взаємодія між підрозділами".

"Навіщо на одній ділянці три недобитих бригади з різним командуванням, якщо можна повною мірою укомплектувати 1 бойову, ефективно вести роботу та проводити рекрутинг? На початку війни вони були актуальні, зараз треба вносити зміни", - зазначив "Осман".

Військовий з позивним "Осман" зробив заяву щодо мобілізації (скріншот)

Також він сказав, що можна робити з тими, хто керував такими підрозділами. Це, на думку Бунятова, вирішить ще одну проблему.

"Полковників та підполковників розформованих підрозділів можна відправити у військові університети, нехай передають якийсь досвід молодим офіцерам, бо там теж вже застій "королівсько-диванних" кадрів", - додав військовий.