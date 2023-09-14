Мобілізація в Україні: з якими хворобами тепер призовуть до армії

В Україні продовжили воєнний стан, а з ним і мобілізацію. Нещодавно Міноборони оновило перелік хвороб, що визначає придатність до військової служби.

З якими хворобами не звільняють від призову - читайте у матеріалі нижче.

Що потрібно знати про зміни під час мобілізації

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України у наказі Міністерства оборони № 490 від 18 серпня 2023 року почали діяти наприкінці серпня. В результаті список хвороб, через які раніше військовозобов'язані вважалися непридатними до служби, був повністю оновлений, а всі статті, з якими були суперечки, видалили.

Тепер військовозобов'язані зі "спірними" хворобами вважаються придатними для служби. Також було пом'якшено вимоги до стану здоров'я для військовослужбовців десантно-штурмових військ та морської піхоти. Це означає, що військовозобов'язані, які раніше вважалися непридатними для служби в десанті, тепер можуть бути визнані придатними.

З якими захворюваннями беруть до армії

2-в – клінічно вилікований туберкульоз;

4-в - вірусні гепатити з незначним порушенням функцій – усі форми гепатитів;

5-в - ВІЛ;

12-в повільно прогресуючі та непрогресуючі з незначними порушеннями функцій хвороби крові (анемія, порушення зсідання крові, пурпура, геморагічні стани, саркоїдоз, імунодефіцит, хвороби селезінки);

13-в - хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій – хвороби щитовидної залози (крім новоутворень), цукровий діабет, порушення функцій ендокринних залоз, порушення обміну речовин, ожиріння, ліпоматоз;

14-в - легкі короткочасні хворобливі прояви розладів психіки – деменція, амнестичні синдроми, розлади особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку;

17-в - невротичні хвороби, пов'язані зі стресом та соматоформні розлади при помірно виражених, короткострокових проявах. Це нав'язливі стани, неврастенія, фобії, тривожні розлади, обсесивно-компульсивний розлад, дисоціативний розлад, амнезія;

21-в - повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи, наприклад, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз та інші види склерозу, полінейропатія;

22-в - епізодичні та пароксизмальні розлади (крім епілепсії). Зокрема, сюди належать мігрені, синдроми головного болю, хронічний посттравматичний біль голови, ішемічні напади, синдроми артерій, порушення сну.

Відповідно до цих змін встановлюється новий підхід до придатності військовозобов'язаних до служби. Це дозволяє розглядати кожного призовника індивідуально з урахуванням стану здоров'я та специфіки майбутньої служби.