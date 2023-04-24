Мобілізація в Україні: адвокат прокоментувала чутки про нові обмеження для чоловіків

В українському інфопросторі почали поширювати чутки про те, що військовозобов'язаним чоловікам на період дії воєнного стану можуть заборонити вступати до ВНЗ, оскільки таке навчання дозволяє тимчасово отримувати відстрочку від призову в армію.

Про те, чи дійсно можуть внести відповідні зміни у законодавство, розповіла адвокат Марина Бекало у коментарі ТСН .

Чи можуть військовозобов'язаним чоловікам заборонити вступати до ВНЗ

Під час воєнного стану й справді можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини. Та такі обмеження мають бути передбачені законодавством, пояснює адвокат.

Також Бекало додає, що теоретично можна внести зміни до Закону України "Про освіту" й обмежити право чоловіків призовного віку вступати до ВНЗ.

"Але є всі підстави, що Конституційний суд визнає такі норми неконституційними. Адже це не тільки порушення конституційних прав громадян, тут зачіпаються інтереси держави", - каже адвокат.

Звідки взялися чутки про обмеження прав на освіту

Нещодавно багато ЗМІ опублікували новину про те, що незабаром в Україні можуть заборонити військовозобов’язаним вступати до вишів, щоб "виконати план з мобілізації".

Причиною цього стала стаття Наталії Богути у виданні Фокус під назвою "Студенте, вам повістка. Чи можуть в Україні мобілізувати учнів університетів і коледжів".

У матеріалі йшлося про те, що у суспільстві точаться дискусії щодо того, чи варто заборонити чоловікам вступати до ВНЗ, адже торік чимало військовозобов’язаних вступали, щоб отримати право на відстрочку.

Нагадаємо, що згідно із законодавством, студенти, аспіранти та докторанти, які мають документи, що підтверджують факт навчання на денній або дуальній формі, звільняються від призову в армію на період здобуття освіти.

Втім у статті не було інформації, що Уряд серйозно планує розглянути й запровадити відповідне рішення.