Мобілізація в Україні. Кого не можуть примусово забрати на війну: список умов

Разом з тим, у законі "Про військовий обов'язок і військову службу" чітко вказано, кого можуть мобілізувати на війну навіть в умовах воєнного стану, а кого - ні.

Загальна мобілізація в Україні триває вже понад рік через повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни.

Кого не можуть примусово мобілізувати, нагадуємо нижче в матеріалі Styler.

Кого примусово не можуть мобілізувати

Примусово не можуть мобілізувати чоловіків призовного віку, які:

мають трьох дітей до 18 років

доглядають за рідними з інвалідністю

перенесли операцію (не мобілізують до рішення військово-лікарської комісії)

після операції мають встановлені металеві конструкції

мають важкі хвороби через які вважаються непридатними чи тимчасово непридатними до служби

Як йдеться у статті 37 вище згаданого закону, виключенню з військового обліку у відповідних ТЦК та СК підлягають також громадяни України, які:

призвані чи прийняті на військову службу

проходять військову службу (навчання) у вищих військових закладах освіти та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку

досягли граничного віку перебування в запасі

припинили громадянство України

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру

померли або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими

Також водночас, якщо в сім'ї є неповнолітні діти, і жінка проходить службу, то чоловіка теж не мобілізують.

Але для цього жінка повинна нести один із таких видів служби: