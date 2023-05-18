Мобилизация в Украине. Кого не могут принудительно забрать на войну: список условий
Общая мобилизация в Украине продолжается уже больше года из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну.
Вместе с тем, в законе "О воинской обязанности и военной службе" четко указано, кого могут мобилизовать на войну даже в условиях военного положения, а кого нет.
Кого не могут принудительно мобилизовать, напоминаем ниже в материале Styler.
Кого принудительно не могут мобилизовать
Принудительно не могут мобилизовать мужчин призывного возраста, которые:
- имеют троих детей до 18 лет
- ухаживают за родными с инвалидностью
- перенесли операцию (не мобилизуют до решения военно-врачебной комиссии)
- после операции имеют установленные металлические конструкции
- имеют тяжелые болезни из-за которых считаются непригодными или временно непригодными к службе
Как говорится в статье 37 вышеупомянутого закона, исключению с военного учета в соответствующих ТЦК и СК подлежат также граждане Украины, которые:
- призваны или приняты на военную службу
- проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования
- признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета
- достигли предельного возраста пребывания в запасе
- прекратили гражданство Украины
- были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
- направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера
- умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими
Также, если в семье есть несовершеннолетние дети, и женщина проходит службу, то мужчину так же не мобилизуют.
Но для этого женщина должна нести один из следующих видов службы:
- срочная военная служба
- военная служба по призыву во время мобилизации, на особый период
- военная служба по контракту лиц рядового состава
- военная служба по контракту лиц сержантского и старшинского состава
- военную службу (обучение) курсантов высших военных учебных заведений
- военную службу по контракту лиц офицерского состава
- военную службу по призыву лиц офицерского состава
- военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период
Раньше мы рассказывали о том, кого сразу после мобилизации могут отправить на фронт.
Также объясняли, что делать тем украинцам, которые не получили повестку , но получили штраф за уклонение от мобилизации.