Мобилизация в Украине. Кого не могут принудительно забрать на войну: список условий

Вместе с тем, в законе "О воинской обязанности и военной службе" четко указано, кого могут мобилизовать на войну даже в условиях военного положения, а кого нет.

Общая мобилизация в Украине продолжается уже больше года из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну.

Кого не могут принудительно мобилизовать, напоминаем ниже в материале Styler.

Кого принудительно не могут мобилизовать

Принудительно не могут мобилизовать мужчин призывного возраста, которые:

имеют троих детей до 18 лет

ухаживают за родными с инвалидностью

перенесли операцию (не мобилизуют до решения военно-врачебной комиссии)

после операции имеют установленные металлические конструкции

имеют тяжелые болезни из-за которых считаются непригодными или временно непригодными к службе

Как говорится в статье 37 вышеупомянутого закона, исключению с военного учета в соответствующих ТЦК и СК подлежат также граждане Украины, которые:

призваны или приняты на военную службу

проходят военную службу (обучение) в высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования

признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета

достигли предельного возраста пребывания в запасе

прекратили гражданство Украины

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими

Также, если в семье есть несовершеннолетние дети, и женщина проходит службу, то мужчину так же не мобилизуют.

Но для этого женщина должна нести один из следующих видов службы: