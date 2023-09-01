Мобілізація в Україні з 1 вересня: які зміни чекають чоловіків восени

Загальна мобілізація на тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки віком від 18 до 60 років. Водночас нещодавно президент заговорив про "посилення мобілізації".
Про те, які зміни чекають на чоловіків восени, а також кому і які повістки вручатимуть, читайте далі в матеріалі Styler.
Воєнний стан - особливий правовий режим. Він вводиться в державі або окремих її місцевостях за умови:
Такий режим передбачає:
В Україні воєнний стан було запроваджено одразу після повномасштабного вторгення країни-агресора.
Нещодавно президент нашої держави Володимир Зеленський підписав ухвалені парламентом 27 липня закони щодо продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 діб - до 15 листопада 2023 року.
23 серпня на прес-конференції в межах "Кримської платформи" Зеленський заговорив про "посилення" мобілізації, з проханням про яке до нього звернулися військові.
Тоді президент зауважив, що спершу варто навести лад із військкоматами та військово-лікарськими комісіями (ВЛК). І лише потім говорити про те, як збільшувати мобілізацію.
На думку юристів, якщо Верховна Рада вирішить посилити мобілізацію, можуть бути переглянуті норми, що надають відстрочку від служби певній категорії студентів.
Наприклад, можуть почати призивати тих, хто здобуває другу чи третю освіту після 30 років і вступав до навчальних закладів у 2022 році після запровадження воєнного стану.
Міністр оборони Олексій Резніков під час прес-конференції 28 серпня наголосив, що мобілізація в Україні триватиме згідно з планами. Отже, додаткової мобілізації не має бути.
За його словами, нині проводяться зміни у Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відбувається оновлення кадрового складу. Крім того, восени планують проаналізувати наявний в Україні мобілізаційний ресурс.
Водночас секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що загальна мобілізація триває вже понад 18 місяців і "відбувається спокійно".
"Ми жодного місяця не виходили на показники, які затверджували. Військові бережуть наших військовослужбовців і призивають рівно стільки, скільки їм потрібно для виконання завдань… У нас мобілізація не припинялась ні на день, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких потрібно призвати для виконання тих чи інших завдань… Уже відпрацьовано не перший етап мобілізації, ґвалту не треба підіймати, тому що все йде за планом, який є на сьогодні", - наголосив Данілов.
Данілов запевнив, що загальна мобілізація "відбувається спокійно" (ілюстративне фото: РБК-Україна)
З 1 вересня повістки, як і раніше, можуть отримати всі військовозобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років (які відповідають встановленим стандартам здоров'я та не мають відстрочення).
Насамперед мобілізації підлягають військовозобов'язані особи з бойовим досвідом, а вже потім - люди з певними спеціальностями (водії, зв'язківці, оператори БПЛА, фахівці зі снайпінгу - інструктори та стрільці, IT-фахівці тощо).
Кого зараз можуть мобілізувати:
За власним бажанням піти на службу можуть:
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні двічі забороняли проводити призов на строкову службу (у 2022 році).
Згодом до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" додали статтю 18-1, яка забороняє проведення призову під час воєнного стану.
Отже, призовники від 18 до 27 років не мобілізуються і повістки на строкову службу не видаються.
Виходячи з цього, у вересні громадянам видаватимуть три види повісток:
Нагадаємо, дещо раніше Данілов розповів, чи наберуть у ЗСУ одночасно 300 тисяч людей.
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