Мобілізація триває і зараз. Данілов розповів, чи наберуть у ЗСУ одночасно 300 тисяч людей

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю НВ.

За його словами, в Україні і зараз триває мобілізацію, яку було оголошено ще 24 лютого 2023 року. Однак зараз військові беруть у свої лави ту кількість мобілізованих, яку вважають за потрібне.

"Кожного дня зранку, коли я відправляюся на роботу, бачу чергу в одному з центрів набору до армії, що знаходиться поруч. У нас немає такого, що це мобілізація це процес, про який треба аж так голосно всім розповідати. Чи є якісь проблеми? Ну, так, звичайно, є, як у будь-якої справи. Але це не є максимально критичним", - сказав Данілов.

Він зауважив, що військові звертаються до РНБО для того, щоб мобілізація тривала.Однак потреби в один момент набирати 300 тисяч людей до армії, за словами Данілова, нема.

Він зауважив, що випадки викриття воєнкомів на хабарництві, які почастішали, не вплинули на кількість мобілізованих.

"Інша справа, що Росія постійно розповідає, що у нас тут і старих, і сліпих, і глухих, всіх забирають в армію, Це ж їхня справа - розповідати. Але я можу сказати, що у нас не поодинокі випадки, коли люди отримали поранення, коли люди втратили ті чи інші частини свого тіла, - і ідуть на фронт, ідуть далі служити", - підкреслив він.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запроваджена загальна мобілізація. Востаннє її дію разом із воєнним станом продовжували 27 липня. Тому вона діятиме в країні щонайменше до 15 листопада поточного року.

Так, під призов підлягають військовозобов'язані чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак є виключення. Хто має право на відстрочку - вже роз'яснювало РБК-Україна в матеріалі.

Варто додати, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що отримав звернення від військових щодо надання їм можливості посилити мобілізацію. Але над цим питанням, як зазначив глава держави, будуть працювати після того, як "наведуть порядок із військкоматами та ВЛК".

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