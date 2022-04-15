Мобилизация в Украине: кого призывать во время военного положения не будут

Волны мобилизации в Украине
По закону Украины "О мобилизации", во время военного положения проводят четыре волны в течение 90 дней с возможностью продления.
Первая: бывшие военнослужащие до 40 лет, у которых есть боевой опыт и которые служили по контракту в одной из волн мобилизации ранее.
Вторая: военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.
Третья: мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призвали во время предыдущих волн мобилизации.
Четвертая: общественный резерв. Это граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Их могут привлечь для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период.
Кого призывать в армию не будут
Согласно статье 23 Закона "О мобилизации", есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.
- те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями
- те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии) и лица с инвалидностью
- мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)
- мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)
- мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А или ту, которая болеет тяжелой болезнью (с соответствующей справкой) в возрасте до 18 лет
- мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения)
- мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы
- мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет); лица, которые занимаются супругом или женой, или родителями (своими или мужа/жены)
- которые были признаны инвалидами I-II группы
- лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I-II группы или за лицом, которое, по заключению врача, требует такого ухода
- те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе по закону (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход)
- попечители лица с инвалидностью, признанной судом ограничено дееспособным или недееспособным
- народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма
а также работники определенных органов:
- военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;
- ВСУ
- Министерство обороны Украины
- Службы безопасности Украины
- Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
- Национальная гвардия Украины
- Службы внешней разведки
- Национальная полиция Украины
- Государственная пограничная служба Украины
- Национальная гвардия Украины
- Национального антикоррупционного бюро
- налоговой милиции
- Управление государственной охраны Украины
- Государственное бюро расследований
- Государственная исполнительная служба Украины
другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях:
- те, кто получает профессиональное высшее или высшее образование, аспиранты, ассистенты-стажеры, докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения;
- научно-педагогические и научные работники учреждений профессионального высшего и высшего образования, а также организаций, имеющих ученую степень и/или ученое звание;
- педагогические работники заведений среднего образования, работающих хотя бы на 0,75 ставки в научных и образовательных учреждениях;
- лица, которые уволились с военной службы в запас и с этого времени еще не прошло шести месяцев (в этот перечень не входят резервисты первой очереди), но их могут призвать по их собственному желанию;
- мужчины и женщины, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время проведения АТО и были к ней привлечены косвенно или прямо.