UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мобилизация в Украине: кого призывать во время военного положения не будут

Фото: Кого не пбудут призывать на военную службу во время мобилизации (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине идет общая мобилизация в связи с полномасштабным вторжением России на территорию нашей страны. С 24 февраля объявлена полная мобилизация и 3 марта был утвержден закон о четырех волнах мобилизации. Сейчас начинается уже третья волна.

Кого призывать в армию во время общей мобилизации не будут – читайте в материале ниже.

Волны мобилизации в Украине

По закону Украины "О мобилизации", во время военного положения проводят четыре волны в течение 90 дней с возможностью продления.

Первая: бывшие военнослужащие до 40 лет, у которых есть боевой опыт и которые служили по контракту в одной из волн мобилизации ранее.

Вторая: военнослужащие, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.

Третья: мобилизационный резерв. Это военнообязанные граждане, которые окончили военные кафедры ВУЗов как офицеры запаса и которых не призвали во время предыдущих волн мобилизации.

Четвертая: общественный резерв. Это граждане, у которых нет возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу. Их могут привлечь для комплектования ВСУ и других военных формирований исключительно в особый период.

Кого призывать в армию не будут

Согласно статье 23 Закона "О мобилизации", есть категории граждан, которые не подлежат призыву на военную службу.

  • те, кто был забронирован на период мобилизации и военное время государственными органами власти и другими государственными организациями, органами местного самоуправления, за учреждениями, предприятиями и организациями
  • те, кто был признан медкомиссией временно непригодным к военной службе по состоянию здоровья (до шести месяцев с необходимостью прохождения повторной комиссии) и лица с инвалидностью
  • мужчины и женщины, на содержании которых находятся трое и более детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)
  • мужчины и женщины, которые одни воспитывают ребенка/детей до 18 лет (могут быть призваны на военную службу только в случае их согласия и только по месту жительства)
  • мужчины и женщины, воспитывающие ребенка с инвалидностью подгруппы А или ту, которая болеет тяжелой болезнью (с соответствующей справкой) в возрасте до 18 лет
  • мужчины и женщины, на содержании которых находится ребенок с инвалидностью (с видами нарушений функций организма III-IV степени их выражения)
  • мужчины и женщины, воспитывающие совершеннолетнего (18 -23 лет) ребенка, являющегося лицом с инвалидностью I или II группы
  • мужчины и женщины, которые являются опекунами, усыновителями, приемными родителями, попечителями, родителями-воспитателями и содержат детей-сирот и тех детей, которые были лишены родительской опеки (возрастом до 18 лет); лица, которые занимаются супругом или женой, или родителями (своими или мужа/жены)
  • которые были признаны инвалидами I-II группы
  • лица, постоянно ухаживающие за лицом с инвалидностью I-II группы или за лицом, которое, по заключению врача, требует такого ухода
  • те, которые занимаются постоянным уходом за лицами, нуждающимися в заботе по закону (в случае, если нет других граждан, которые могут взять на себя этот уход)
  • попечители лица с инвалидностью, признанной судом ограничено дееспособным или недееспособным
  • народные депутаты, депутаты Верховной Рады Крыма

а также работники определенных органов:

  • военного управления, воинских частей, учреждений, предприятий и организаций;
  • ВСУ
  • Министерство обороны Украины
  • Службы безопасности Украины
  • Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины
  • Национальная гвардия Украины
  • Службы внешней разведки
  • Национальная полиция Украины
  • Государственная пограничная служба Украины
  • Национальная гвардия Украины
  • Национального антикоррупционного бюро
  • налоговой милиции
  • Управление государственной охраны Украины
  • Государственное бюро расследований
  • Государственная исполнительная служба Украины

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях:

  • те, кто получает профессиональное высшее или высшее образование, аспиранты, ассистенты-стажеры, докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной форме обучения;
  • научно-педагогические и научные работники учреждений профессионального высшего и высшего образования, а также организаций, имеющих ученую степень и/или ученое звание;
  • педагогические работники заведений среднего образования, работающих хотя бы на 0,75 ставки в научных и образовательных учреждениях;
  • лица, которые уволились с военной службы в запас и с этого времени еще не прошло шести месяцев (в этот перечень не входят резервисты первой очереди), но их могут призвать по их собственному желанию;
  • мужчины и женщины, чьи близкие родственники пропали без вести или погибли во время проведения АТО и были к ней привлечены косвенно или прямо.

Напомним, ранее мы писали о том, кто может покинуть Украину во время военного положения и какие нужны документы для выезда.

А также мы рассказывали о том, кто и где имеет право вручать повестки о мобилизации.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в УкраинеМобилизация