Мобілізація в Україні: кого призивати під час воєнного стану не будуть

Хвилі мобілізації в Україні

За Законом України" про мобілізацію", під час воєнного стану проводять чотири хвилі протягом 90 днів з можливістю продовження.

Перше: колишні військовослужбовці до 40 років, у яких є бойовий досвід і які служили за контрактом в одній з хвиль мобілізації раніше.

Друга: військовослужбовці, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.

Третя: мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу і яких не призвали під час попередніх хвиль мобілізації.

Четверта: громадський резерв. Це громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень щодо призову на військову службу. Їх можуть залучити для комплектування ЗСУ та інших військових формувань виключно в особливий період.

Кого призивати в армію не будуть

Відповідно до статті 23 Закону "про мобілізацію", є категорії громадян, які не підлягають призову на військову службу.

ті, хто був заброньований на період мобілізації та воєнний час державними органами влади та іншими державними організаціями, органами місцевого самоврядування, за установами, підприємствами та організаціями

ті, хто був визнаний медкомісією тимчасово непридатним до військової служби за станом здоров'я (до шести місяців з необхідністю проходження повторної комісії) та особи з інвалідністю

чоловіки та жінки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди та тільки за місцем проживання)

чоловіки та жінки, які одні виховують дитину/дітей до 18 років (можуть бути призвані на військову службу тільки в разі їх згоди та тільки за місцем проживання)

чоловіки та жінки, які виховують дитину з інвалідністю підгрупи А або ту, яка хворіє на тяжку хворобу (з відповідною довідкою) віком до 18 років

чоловіки та жінки, на утриманні яких знаходиться дитина з інвалідністю (з видами порушень функцій організму III-IV ступеня їх вираження)

чоловіки та жінки, які виховують повнолітню (18 -23 років) дитину, яка є особою з інвалідністю I або II групи

чоловіки та жінки, які є опікунами, усиновителями, прийомними батьками, піклувальниками, батьками-вихователями та утримують дітей-сиріт і тих дітей, які були позбавлені батьківського піклування (віком до 18 років); особи, які займаються чоловіком або дружиною, або батьками (своїми або чоловіка / дружини)

які були визнані інвалідами I-II групи

особи, які постійно доглядають за особою з інвалідністю I-II групи або за особою, яка, за висновком лікаря, потребує такого догляду

ті, які займаються постійним доглядом за особами, які потребують турботи за законом (у разі, якщо немає інших громадян, які можуть взяти на себе цей догляд)

піклувальники особи з інвалідністю, визнаною судом обмежено дієздатним або недієздатним

народні депутати, депутати Верховної Ради Криму

а також працівники певних органів:

військового управління, військових частин, установ, підприємств та організацій;

ВСУ

Міністерство оборони України

Служби безпеки України

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Національна гвардія України

Служби зовнішньої розвідки

Національна поліція України

Державна прикордонна служба України

Національна гвардія України

Національного антикорупційного бюро

податкової міліції

Управління державної охорони України

Державне бюро розслідувань

Державна виконавча служба України

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках: