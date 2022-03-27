Мобилизация в Украине: какие есть льготы, обеспечение и права

Все мобилизованные граждане, согласно с ЗУ "О военной обязанности и военной службе", а также по закону "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей" имеют право на такие же льготы, какие есть у военнослужащих ВСУ.

Какие это льготы и обеспечение – читайте в материале ниже.

освобождение от начисления штрафных санкций по кредитам;

выплату военной пенсии на время службы;

зачисление времени военной службы в страховой стаж, стаж работы, стаж государственной службы;

сохранение места работы, должности и среднего заработка на предыдущем месте труда;

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как проходит всеобщая мобилизация и где могут вручить повестку.

А также писали о том, какое может наказание за попытку "откосить" от мобилизации.

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