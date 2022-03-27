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Мобілізація в Україні: які є пільги, забезпечення і права

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Неділя 27 березня 2022 19:38
Мобілізація в Україні: які є пільги, забезпечення і права Фото: які є пільги у мобілізованих (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Всі мобілізовані громадяни, згідно з ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", а також за законом "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей" мають право на такі ж пільги, які є у військовослужбовців ЗСУ.

Які це пільги та забезпечення – читайте в матеріалі нижче.

Матеріальне і грошове забезпечення:

  • місячне грошове забезпечення;
  • під час воєнного стану виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тис. гривень, а за безпосередню участь у бойових діях 100 тис. гривень у розрахунку на місяць;
  • Сім'ям загиблих виплачується одноразова грошова допомога 15 млн гривень;
  • Мобілізовані можуть отримати статус учасника бойових дій.

Відпустки для мобілізованих:

  • за сімейними обставинами до 10 календарних днів;
  • за станом здоров'я у зв'язку з хворобою або для лікування після поранення.

Також мобілізовані мають право на:

отримання медичної допомоги у військових госпіталях;

збереження місця роботи, посади та середнього заробітку на попередньому місці праці;

звільнення від сплати єдиного соціального внеску;

не припинення державної реєстрації підприємницької діяльності;

зарахування часу військової служби до страхового стажу, стажу роботи, стажу державної служби;

виплату військової пенсії на час служби;

звільнення від нарахування штрафних санкцій за кредитами;

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як проходить загальна мобілізація і де можуть вручити повістку.

А також писали про те, яке може покарання за спробу "відкосити" від мобілізації.

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