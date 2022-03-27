Мобілізація в Україні: які є пільги, забезпечення і права
Всі мобілізовані громадяни, згідно з ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", а також за законом "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їх сімей" мають право на такі ж пільги, які є у військовослужбовців ЗСУ.
Які це пільги та забезпечення – читайте в матеріалі нижче.
Матеріальне і грошове забезпечення:
- місячне грошове забезпечення;
- під час воєнного стану виплачується додаткова винагорода у розмірі 30 тис. гривень, а за безпосередню участь у бойових діях 100 тис. гривень у розрахунку на місяць;
- Сім'ям загиблих виплачується одноразова грошова допомога 15 млн гривень;
- Мобілізовані можуть отримати статус учасника бойових дій.
Відпустки для мобілізованих:
- за сімейними обставинами до 10 календарних днів;
- за станом здоров'я у зв'язку з хворобою або для лікування після поранення.
Також мобілізовані мають право на:
отримання медичної допомоги у військових госпіталях;
збереження місця роботи, посади та середнього заробітку на попередньому місці праці;
звільнення від сплати єдиного соціального внеску;
не припинення державної реєстрації підприємницької діяльності;
зарахування часу військової служби до страхового стажу, стажу роботи, стажу державної служби;
виплату військової пенсії на час служби;
звільнення від нарахування штрафних санкцій за кредитами;
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як проходить загальна мобілізація і де можуть вручити повістку.
А також писали про те, яке може покарання за спробу "відкосити" від мобілізації.
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