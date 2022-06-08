Сколько будет продолжаться мобилизация и кому уже скоро вручат повестки

Что сейчас с волнами мобилизации?

Как рассказывают источники Styler в украинской армии, разделение на волны сейчас уже совсем стало условным.

В первую волну призывали военных с опытом в зоне боевых действий - резервистов, бывших военнослужащих, ветеранов АТО и ООС.

Во вторую волну - резервистов, которые не попали в первую волну мобилизации, и военнослужащие, которые проходили срочную военную службу до 2014 года или служили по контракту.

До третьей волны, когда должны были мобилизовать офицеров запаса и военнообязанных, у которых за плечами есть военные кафедры университетов, пока так и не добрались. И о начале третьей волны отдельное решение будет принимать Генштаб.

Дело в том, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в военкоматы выстроились очереди из добровольцев. И там было много тех, кто должен был бы попасть в третью или четвертую волну мобилизации.

И добровольцы продолжают идти в военкоматы даже сейчас, в том числе это и добровольцы с тремя детьми, со справками, которые позволяют не участвовать в мобилизации и так далее.

А еще в течении первых месяцев войны в Украину вернулись украинцы из других стран. В том числе и те, у кого есть опыт боевых действий.

Кому вручат повестки?

Еще в мае в Минобороны сообщали, что планы по мобилизации выполнены и сейчас потребности закрыты. Но это не значит, что повестки приходить не будут.

Количество необходимых призывников, которое будет необходимо для укомплектования конкретных подразделений, будет определять Генштаб ВСУ. Кроме того, существуют определенные списки необходимых на войне профессий и навыков.

Тем более, все мобилизованные должны пройти медкомиссию и обучение - без этого на защиту страны не отправят. Обучение в первые недели войны сократили до нескольких недель, но как рассказали нам сами мобилизованные - три-четыре недели уверенно превращаются сейчас в шесть. А значит - у мобилизованных есть достаточно времени для подготовки.

По словам военных, есть и другие причины мобилизации - к сожалению, в Украине есть погибшие и раненые. А значит определенные потребности нужно восполнить.

Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, для контрнаступления и возвращения своих территорий, Украине нужно сформировать шесть новых бригад - а это 25 тысяч человек. Которых нужно мобилизовать и обучить, а это значит, что повестки будут приходить.