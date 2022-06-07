Штраф или тюрьма? Какое наказание грозит за уклонение от мобилизации

В Украине за неявку в военкомат в период военного времени предусмотрен штраф до 3 400 гривен. При этом уклонение от призыва на службу в такой период наказывается от 3 до 5 лет лишения свободы.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

Размер штрафов

"Согласно статье 210-1 КУ об административных правонарушениях в случае неявки по вызову территориального центра комплектования и социальной поддержки для определения назначения в военное время влечет за собой наложение штрафа на граждан от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (1 700 - 3 400 гривен)",- сообщили в ведомстве.

Полиция имеет право задержать

Также представители Нацполиции могут задерживать военнообязанных при нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации и доставлять их к территориальному центру комплектования (статьи 259 и 262 КУ об административных правонарушениях, часть 3 статьи 38 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе").

От 3 до 5 лет тюрьмы

Кроме того, статьей 336 УК предусмотрена уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период.

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, недавно мы сообщали, можно ли вручать повестки на блокпостах.

Добавим, что Верховная рада Украины приняла законопроект о продолжении мобилизации. Так, она продлится до 23 августа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.