Скільки ще триватиме мобілізація і кому вже скоро вручать повістки

Що зараз з хвилями мобілізації?

Як розповіли джерела Styler в українській армії, розподіл на хвилі сьогодні став дуже умовним.

У першу хвилю закликали військових з досвідом у зоні бойових дій - резервістів, колишніх військовослужбовців, ветеранів АТО та ООС.

У другу хвилю - резервістів, які не потрапили в першу хвилю мобілізації, і військовослужбовці, які проходили строкову військову службу до 2014 року або служили за контрактом.

До третьої хвилі, коли повинні були мобілізувати офіцерів запасу і військовозобов'язаних, у яких за плечима є військові кафедри університетів, поки так і не дісталися. І про початок третьої хвилі окреме рішення буде приймати Генштаб.

Річ у тому, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у військкомати вишикувалися черги з добровольців. І там було багато тих, хто мав би потрапити в третю або четверту хвилю мобілізації.

І добровольці продовжують йти у військкомати навіть зараз, в тому числі це й добровольці з трьома дітьми, з довідками, які дозволяють не брати участь в мобілізації й так далі.

А ще протягом перших місяців війни в Україну повернулися українці з інших країн. У тому числі й ті, у кого є досвід бойових дій.

Кому вручать повістки?

Ще в травні в Міноборони повідомляли, що плани з мобілізації виконані й зараз потреби закриті. Але це не означає, що повістки приходити не будуть.

Кількість необхідних призовників, яка буде необхідна для укомплектування конкретних підрозділів, визначатиме Генштаб ЗСУ. Крім того, існують певні списки необхідних на війні професій і навичок.

Тим більше всі мобілізовані повинні пройти медкомісію і навчання - без цього на захист країни не відправлять. Навчання в перші тижні війни скоротили до декількох тижнів, але як розповіли нам самі мобілізовані - три-чотири тижні впевнено перетворюються зараз на шість. А значить - у мобілізованих є достатньо часу для підготовки.

За словами військових, є й інші причини мобілізації - на жаль, в Україні є загиблі та поранені. А значить певні потреби потрібно заповнити.

Як розповів секретар РНБО Олексій Данилов, для контрнаступу і повернення своїх територій, Україні потрібно сформувати шість нових бригад - а це 25 тисяч осіб. Яких потрібно мобілізувати та навчити, а це означає, що повістки будуть приходити.