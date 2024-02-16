Мобілізація за оновленим законом: адвокат розповів, чи зможуть штрафувати на 51 тисячу

Які будуть обмеження

За словами фахівця, після прийняття законопроекту введуть заборону виїзду за кордон, обмежать у праві керування і, можливо, приберуть норму про арешт рахунків.

Один зі способів впливу, який запровадять, це штраф у розмірі 51000 грн. Це відбудеться, якщо протягом 60 днів ви не уточнили свої облікові дані через ЦНАП, електронний кабінет або ТЦК, шляхом внесення змін до санкції ст. 210-1 КУпАП;

Також можливі затримання на 3 доби осіб, які порушили законодавство про оборону та мобілізацію. Це буде відбуватись для з’ясування обставин.

Сімутін зазначив, що можливо, штраф не буде таким космічним, як пропонується у законопроєкті №10379, але очевидно, що після спливу 60 днів начальнику ТЦК не потрібно буде доводити отримання вами повістки та думати чи складати протокол, який станом на сьогодні є обов’язковим.

Для цього доповнюють ст. 258 КУпАП нормою, яка виключає необхідність складання протоколу, тобто одразу буде виноситься постанова зі штрафом.

"А щоб життя не було таким солодким, вносять ще й зміни до ст. 210-1 КУпАП, відповідно до якої постанову начальник ТЦК має право винести навіть через 3 роки. Тобто збільшуючи строки притягнення до адміністративної відповідальності з двох місяців до трьох років з дня вчинення чи виявлення порушення, - зазначив фахівець.

Тобто збільшуючи строки притягнення до адміністративної відповідальності з двох місяців до трьох років з дня вчинення чи виявлення порушення.

Чи зможуть штрафувати щодня

Відповідь у самому проєкті змін: обов’язок уточнити дані та з’явиться до ТЦК незалежно від вашого повідомлення про явку виникає через 60 днів і до закінчення трирічного строку (так званого строку давності притягнення до адмінвідповідальності).

Першим ключовим фактором є день вчинення. Наприклад, ви були повідомлені, але не з’явилися до ТЦК і тому щодо вас складуть постанову.

День виявлення - це коли, наприклад, ви не стояли на обліку, жодного разу не отримували повістки та не уточнили дані протягом 60 днів, хоча зобов’язані були це зробити і вас впіймали на цьому через 2 роки - тоді на вас також складуть постанову зі штрафом.

При продовжуваному порушенні, а якраз строк виявлення підпадає під це визначення, людину неможливо притягнути двічі до відповідальності за один і той самий проступок.

Роман Сімутін зазначив, що до цього ще й змінюють частину другу ст. 210-1 КУпАП та прибирають повторність.

Тому штрафувати кожного дня у начальника ТЦК не вийде.