Мобилизация по обновленному закону: адвокат рассказал, смогут ли штрафовать на 51 тысячу

Какие будут ограничения

По словам специалиста, после принятия законопроекта введут запрет на выезд за границу, ограничат в праве управления и, возможно, уберут норму об аресте счетов.

Один из способов влияния, который будет введен, это штраф в размере 51000 грн. Это произойдет, если в течение 60 дней вы не уточнили свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК путем внесения изменений в санкцию ст. 210-1 КУоАП;

Также возможны задержания на 3 суток лиц, нарушивших законодательство об обороне и мобилизации. Это будет происходить для выяснения обстоятельств.

Симутин отметил, что возможно, штраф не будет таким космическим, как предлагается в законопроекте №10379, но очевидно, что после истечения 60 дней начальнику ТЦК не нужно будет доказывать получение вами повестки и думать или составлять протокол, который на сегодняшний день является обязательным.

Для этого дополняют ст. 258 КУоАП нормой, исключающей необходимость составления протокола, то есть сразу будет выноситься постановление со штрафом.

"А чтобы жизнь не была такой сладкой, вносят еще и изменения в ст. 210-1 КУоАП, согласно которой постановление начальник ТЦК имеет право вынести даже через 3 года. То есть увеличивая сроки привлечения к административной ответственности с двух месяцев до трех лет со дня совершение или выявление нарушения, - отметил специалист.

То есть, увеличивая сроки привлечения к административной ответственности с двух месяцев до трех лет со дня совершения или выявления нарушения.

Смогут ли штрафовать каждый день

Ответ в самом проекте изменений: обязанность уточнить данные и появится в ТЦК независимо от вашего сообщения о явке, возникающей через 60 дней и до истечения трехлетнего срока (так называемого срока давности привлечения к админответственности).

Первым ключевым фактором является день совершения. Например, вы были уведомлены, но не явились в ТЦК и поэтому в отношении вас составят постановление.

День обнаружения - это когда, например, вы не стояли на учете, ни разу не получали повестки и не уточнили данные в течение 60 дней, хотя обязаны были это сделать и вас поймали на этом через 2 года - тогда на вас также составят постановление со штрафом.

При продолжающемся нарушении, а как раз срок обнаружения подпадает под это определение, человека невозможно привлечь дважды к ответственности за один и тот же проступок.

Роман Симутин отметил, что до этого еще и меняют часть вторую ст. 210-1 КУоАП и убирают повторность.

Поэтому штрафовать каждый день у начальника ТЦК не получится.