Чи можна уникнути мобілізації через релігію та які віри забороняють брати зброю до рук

В Україні під час загальної мобілізації підлягають призову всі військовозобов’язані. Існує думка, що можна уникнути мобілізації через релігійні переконання. Однак, це не зовсім так.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", 335 стаття КПК України

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, які релігії забороняють брати до рук зброю та чи підлягають мобілізації обвинувачені.

Чи може вірянин уникнути мобілізації

В Україні умови призову до війська є однаковими для всіх. Конституція закріплює рівність усіх громадян і не допускає дискримінації за ознакою релігії. Однак, для тих, кому релігія не дозволяє брати в руки зброю, передбачена можливість альтернативної служби.

Тому віряни можуть бути в штаті Збройних сил, але не воювати.

Також можуть мобілізувати на службу священників та керівників релігійних організацій, оскільки виключення щодо них не було внесено до законодавства.

Указ Президента України №64/2022 не обмежує право на альтернативну службу навіть під час воєнного стану. Віряни можуть просити направити їх на альтернативну службу, надаючи довідку від своєї релігійної громади на підтвердження своїх релігійних переконань.

Питання мобілізації осіб, які раніше проходили альтернативну службу замість строкової військової, не має чіткого законодавчого врегулювання.

Які релігії забороняють брати до рук зброю

Є 10 релігійних організацій, які забороняють брати до рук зброю. Зокрема, такі обмеження мають:

адвентисти-реформісти

адвентисти сьомого дня

євангельські християни

євангельські християни-баптисти

покутники

свідки Єгови

харизматичні християнські церкви та церкви, прирівняні до них відповідно до зареєстрованих статутів

християни віри євангельської та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами

товариство Свідомості Крішни

Тому під час дії воєнного стану замінити військову службу альтернативною не можна.

Чи підлягають мобілізації обвинувачені

Пунктом 14 частини 2 статті 17 ЗУ "Про військовий обов'язок та військову службу" передбачено, що відстрочка від призову надається призовникам, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення або стосовно яких кримінальна справа розглядається судом - до прийняття відповідного рішення.

Враховуючи цю норму відбувається плутанина, бо підозрювані та обвинувачені вважають, що це дає право на відстрочку. Це правило діє лише від призову на військову службу. А на відстрочку від призову під час мобілізації не дає.

Трапляються випадки, коли обвинувачених не мобілізовували у зв'язку з тим, що відбувався активний судовий розгляд кримінальної справи.

Однак, офіційну відстрочку ніхто не надає.

До того ж є можливість зупинення судового провадження, коли обвинувачений мобілізований до лав ЗСУ. Важливо, що стосовно інших обвинувачених суд продовжує судове провадження.