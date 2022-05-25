Мобилизация, если есть "белый билет": куда могут призвать

Мобилизация в Украине из-за войны с Россией продлена до 23 августа. Как и с первого дня войны Украину могут покидать лишь определенные категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В том числе некоторые из тех, у которых есть на руках так называемый "белый билет".
Кого из мужчин с ограниченной пригодностью могут призвать, и куда - читайте ниже в нашем материале Styler.
Юристы уточнили, что пригодность по состоянию здоровья определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК).
Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (от 14.08.2008 № 402), первые две категории - "ограниченно пригоден к военной службе" и "непригоден к военной службе в мирное время, ограничено годен в военное время" могут служить в условиях военного положения и быть призванными во время мобилизации, нести службу в тылу.
При поступлении на службу, конечно, учитываются особенности состояния здоровья людей, относящихся к этим категориям.
В частности, постановление комиссии в произвольной форме разъясняет, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу (с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста).
Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, - непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. Военнослужащие, признанные ограниченно годными к военной службе, годные к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Лица, у которых в заключении ВЛК указано "непригоден к военной службе с исключением из воинского учета" могут выехать из Украины.
Государственная пограничная служба Украины отмечает, что среди прочего, за законодательством исключением являются мужчины, которые имеют:
Напомним, Кабинет министров внес изменения в правила пересечения границы и к порядку бронирования военнообязанных. За границу могут выезжать водители, железнодорожники и спортсмены, однако срок пребывания для них ограничен.
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