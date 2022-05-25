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Мобилизация, если есть "белый билет": куда могут призвать

Фото: мобилизация в Украине 2022 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Мобилизация в Украине из-за войны с Россией продлена до 23 августа. Как и с первого дня войны Украину могут покидать лишь определенные категории мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В том числе некоторые из тех, у которых есть на руках так называемый "белый билет".

Кого из мужчин с ограниченной пригодностью могут призвать, и куда - читайте ниже в нашем материале Styler.

Юристы уточнили, что пригодность по состоянию здоровья определяет военно-врачебная комиссия (ВЛК).

ВЛК может сделать одно из таких заключений:

  • Ограниченно годен к военной службе
  • Непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время
  • Непригоден к военной службе с исключением из воинского учета

Кто из названных категорий может служить?

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины (от 14.08.2008 № 402), первые две категории - "ограниченно пригоден к военной службе" и "непригоден к военной службе в мирное время, ограничено годен в военное время" могут служить в условиях военного положения и быть призванными во время мобилизации, нести службу в тылу.

При поступлении на службу, конечно, учитываются особенности состояния здоровья людей, относящихся к этим категориям.

В частности, постановление комиссии в произвольной форме разъясняет, какие виды службы и работы противопоказаны этому лицу (с учетом военной специальности, занимаемой должности, возраста).

Лица, признанные ограниченно годными к военной службе, - непригодны к службе в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, спецсооружениях. Военнослужащие, признанные ограниченно годными к военной службе, годные к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Выехать за границу может последняя категория

Лица, у которых в заключении ВЛК указано "непригоден к военной службе с исключением из воинского учета" могут выехать из Украины.

Государственная пограничная служба Украины отмечает, что среди прочего, за законодательством исключением являются мужчины, которые имеют:

  • удостоверение об отсрочке от призыва и извещение о зачислении на специальный воинский учет или
  • заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Напомним, Кабинет министров внес изменения в правила пересечения границы и к порядку бронирования военнообязанных. За границу могут выезжать водители, железнодорожники и спортсмены, однако срок пребывания для них ограничен.

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мобилизация в Украине