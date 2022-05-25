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Срок ограничен. Сколько мужчины с разрешением на выезд могут находиться за границей

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Украина, Среда 25 мая 2022 09:23
Срок ограничен. Сколько мужчины с разрешением на выезд могут находиться за границей Фото: выезд за границу разрешен водителям, железнодорожникам и спортсменам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы и в порядок бронирования военнообязанных. Во время войны за границу могут выезжать водители, железнодорожники и спортсмены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 20 мая 2022 г. № 615.

Пропуск водителей

Согласно документу, во время военного положения разрешен пропуск водителей, которые перевозят медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины.

Решение о выезде за пределы Украины, которое дает возможность пересечения государственной границы водителям, принимается на срок не более шести месяцев. Оно принимается Мининфраструктуры или военными администрациями.

Водители могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Кроме того, разрешен пропуск водителей компаний, имеющих транспортные лицензии. В таком случае пересечение государственной границы возможно только на транспортном средстве, полная масса которого составляет 3500 килограммов и более. Водители могут непрерывно находиться за границей не более 45 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Железнодорожники

Также разрешен выезд работников предприятий железнодорожного транспорта, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги. Решение о выезде за пределы Украины принимается на срок не более шести месяцев.

Спортсмены и тренеры

Во время военного положения разрешен пропуск за границу спортсменов, которые включены в состав национальных сборных команд Украины по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью; тренеров из состава национальных сборных команд, спортивных судей и других специалистов, обеспечивающих, в частности, организационное, научно-методическое, медицинское сопровождение, антидопинговый контроль и тому подобное подготовки спортсменов, которые включены в состав национальных сборных команд Украины.

Все они могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы

Напомним, Министерство экономики уже издало приказы об отсрочке от мобилизации для 520 тысяч человек. Министерство максимально учитывает потребности бизнеса в бронировании работников и там, где это не противоречит запросам армии, идет ему навстречу.

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