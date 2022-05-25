Мобілізація, якщо є "білий квиток": куди можуть призвати

Мобілізацію в Україні через війну з Росією продовжено до 23 серпня. Як і з першого дня війни Україну можуть покидати лише певні категорії чоловіків віком від 18 до 60 років. У тому числі деякі з тих, в яких є на руках так званий "білий квиток".
Кого з чоловіків з обмеженою придатністю можуть призвати, і куди - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Юристи уточнили, що придатність за станом здоров'я визначає військово-лікарська комісія (ВЛК).
Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (від 14.08.2008 № 402), перші дві категорії - "обмежено придатий до військової служби" та "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" можуть служити в умовах воєнного стану та бути призваними під час мобілізації, нести службу в тилу.
Під час вступу на службу, звісно, враховуються особливості стану здоров'я людей, що належать до цих категорій.
Зокрема, постанова комісії в довільній формі роз'яснює, які види служби та роботи протипоказані цій особі (з урахуванням військової спеціальності, займаної посади, віку).
Особи, визнані обмежено придатними до військової служби, - непридатні до служби у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах. Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.
Особи, у яких у висновку ВЛК вказано "Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку" можуть виїхати з України.
Державна прикордонна служба України зазначає, що серед іншого, за законодавством виключенням є чоловіки, які мають:
Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетинання державного кордону та до порядку бронювання військовозобов’язаних. За кордон можуть виїжджати водії, залізничники та спортсмени, проте строк перебування для них обмежений.
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