Мобілізація 2024: адвокат пояснив, чи дані з бази "АРМОР" є доказом ухилянства

Чи є доказом інформація із бази ухилянтів

Юрист наводить до прикладу ситуацію, коли поліція може зупинити громадянина, перевірити по базі "АРМОР" і повідомити, що він значиться як особа, що порушує законодавство про мобілізацію. Відповідно вони мають право затримати громадянина та доставити до ТЦК. При тому, повістку цій особі жодного разу не вручали.

На доказ про порушення законодавства про мобілізацію правоохоронці показують інформацію, що громадянин колись там не з’явився до ТЦК, а тому є ухилянтом і підлягає затриманню.

"Доказом можуть бути тільки фактичні дані, на підставі яких вас можна у чомусь звинуватити та затримати. Тобто матеріальний носій, наприклад, корінець повістки, пояснення свідків, відеозапис вручення повістки чи відмови", - каже Сімутін.

При цьому він наголошує, що інформація в планшеті, яка відображає лише те, що туди її внесли за зверненням начальника ТЦК, без підтверджувальних фактів порушень, не є доказом.

Що робити військовозобов'язаним, якщо їм пред'являють "докази" з бази "АРМОР"

"У поліції є просто інформація в планшеті, яка не може слугувати ні доказом, ні підставою для затримання. Тож якщо вам будуть розповідати, що ви ухилянт і будете затримані, то вимагайте пред’явити докази. Немає доказів - немає справи, немає справи - відсутня підстава затримання", - пояснює адвокат.