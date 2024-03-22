Мобилизация 2024: адвокат объяснил, являются ли данные из базы "АРМОР" доказательством уклонения

Иногда полицейские задерживают военнообязанных мужчин на основе того, что они якобы находятся в базе "АРМОР", поэтому считаются уклонистами. Однако, является ли это законным основанием для того, чтобы гражданина принудительно доставили в ТЦК?
Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Романа Симутина в You Tube.
Юрист приводит в пример ситуацию, когда полиция может остановить гражданина, проверить по базе "АРМОР" и сообщить, что он значится как лицо, нарушающее законодательство о мобилизации. Соответственно, они имеют право задержать гражданина и доставить в ТЦК. При этом повестку этому лицу ни разу не вручали.
В доказательство о нарушении законодательства о мобилизации правоохранители показывают информацию, что гражданин когда-то там не явился в ТЦК, а потому уклоняется от мобилизации и подлежит задержанию.
"Доказательством могут быть только фактические данные, на основании которых вас можно в чем-то обвинить и задержать. То есть материальный носитель, например, корешок повестки, объяснение свидетелей, видеозапись вручения повестки или отказа", - говорит Симутин.
При этом он отмечает, что информация в планшете, отражающая лишь то, что туда ее внесли по обращению начальника ТЦК, без подтверждающих фактов нарушений, не является доказательством.
"У полиции есть просто информация в планшете, которая не может служить ни доказательством, ни основанием для задержания. Так что если вам будут рассказывать, что вы уклонист и будете задержаны, то требуйте предъявить доказательства. Нет доказательств - нет дела, нет дела - отсутствует основание задержания", - объясняет адвокат.
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