Многодневные очереди и жара: на польской границе у украинца случился удар, еще один мужчина умер

Огромные очереди из "евроблях" на западных границах с Украиной перед пунктами пропуска возникли из-за дедлайна для растаможки по упрощенной схеме - водители спешат перевезти авто в нашу страну до отмены с 1 июля нулевой ставки.

На польско-украинской границе из-за сильной жары и многодневного стояния в "пробке" люди сталкиваются с ухудшением состояния здоровья, и даже зафиксирован трагический случай.

Как рассказал журналистам украинец Николай, который 5 лет работает в Томашове-Любельском, бесконечные очереди не вызваны медлительностью польских пограничников.

"Польская сторона позволила им нормально проехать, и сейчас они стоят на нашей границе. Мы слышали от польской пограничной службы, что они пропускают их, когда получают сигнал с нашей границы", - говорит мужчина, который перевозил машину в Украину для своего отца.

Очереди из автомобилей настолько велики, что водители вынуждены стоять у них до нескольких дней. Так, например, тянучки до перехода в Медицы начинались в Перемышле, в нескольких километрах от границы.

Большие очереди из авто на польско-украинской границе наблюдаются несколько дней (фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl)

Водители сталкиваются с усталостью, недосыпанием - а главное, с многодневной жарой за +30 градусов.

73-летний Иван из Ивано-Франковска рассказал, что перенес солнечный удар, после пятидневного стояния на такой температуре. Мужчине дали таблетки, и состояние улучшилось.

"Ждать очень тяжело. Вода у нас есть, пьем все время, но самое страшное - солнце", - отмечает Иван.

Водители в очереди на польской границе спешат в Украину до 1 июля, пока не отменят "нулевую" растаможку (фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl)

В очереди на днях скончался 67-летний мужчина.

"Такое событие произошло 24 июня, во внеурочное время" - говорит Моника Томчишин-Пахолек из уездной комендатуры полиции в Любачове.

Расследование проводится польской областной прокуратурой. Украинцы не исключают, что гибели могла способствовать продолжающаяся жара.

Чтобы избежать неприятных ситуаций, граждане Украины составляют очереди, следят за порядком, фотографируют машины в тянучке на случай, если кто-то захочет проехать в магазин и вернуться на свое место в колонне авто. Люди расстилают одеяла и одежду на лобовое стекло, чтобы создать небольшую тень, но это не очень помогает.

Водители в очереди на польско-украинской границе стоят несколько дней (фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl)

Машин с детьми в очереди не фиксируют. Как рассказала украинка Елена, была в колонне девушка с четырехмесячным ребенком, но пограничник ее быстро пропустил.

Очередь из авто на границе Польши и Украины (фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl)