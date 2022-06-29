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Щуцкий: очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины

Новина українською →
Среда 29 июня 2022 17:01
Щуцкий: очереди из "евроблях" на границе ударили по имиджу Украины Фото: первый заместитель председателя Гостаможслужбы Украины Александр Щуцкий (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Очереди из "евроблях" для собственного использования на границе Украины во время военного положения получили очень негативный резонанс от западных партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины Александра Щуцкого.

"Наши европейские друзья, которые по всей Европе собирали нам гуманитарные грузы, скидывались деньгами, например, польские таможенники походили на бронежилеты для ВСУ, на медикаменты, питание, собирали другую гуманитарную помощь. Все они в один день увидели огромные очереди из транспортных средств, которые едут на территорию Украины", - заявил Александр Щуцкий.

По его словам, ситуация с массовым ввозом авто вызвала политический откат тех отношений, которые мы имели с соседними странами.

"В частности, с появлением автоочередей на границах уменьшилось количество гуманитарной помощи, которая шла на страну. Доноры, которые всегда нам помогали гуманитарной помощью, продолжали работать, а простые европейцы начали думать, действительно ли там такая проблема, как было показано по телевидению", - добавляет чиновник.

Отменой беспошлинного ввоза транспортных средств, по его словам, бюджет Украины сможет получать от 4 до 5 млрд гривен дополнительно.

"Дополнительно к тем примерно 9-12 млрд, что мы и так ежемесячно получаем", - объясняет Щуцкий.

Напомним, Верховная рада приняла закон, согласно которому 1 июля возвращается значительная часть таможенных налогов и сборов, в частности, отмену нулевой ставки на растаможку авто.

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