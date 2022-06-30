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Багатоденні черги і спека: на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік помер

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Польща, Четвер 30 червня 2022 20:29
Багатоденні черги і спека: на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік помер Фото: поліція на польському кордоні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Величезні черги з "євроблях" на західних кордонах з Україною перед пунктами пропуску виникли через дедлайн для розмитнення за спрощеною схемою - водії поспішають перевезти авто в нашу країну до скасування з 1 липня нульової ставки.

На польсько-українському кордоні через сильну спеку і багатоденне стояння в "пробці" люди стикаються з погіршенням стану здоров'я, і навіть зафіксований трагічний випадок.

Про це передає Gazeta Wyborcza.

Як розповів журналістам українець Микола, який 5 років працює в Томашові-Любельському, нескінченні черги не спричинені повільністю польських прикордонників.

"Польська сторона дозволила їм нормально проїхати, і зараз вони стоять на нашому кордоні. Ми чули від польської прикордонної служби, що вони пропускають їх, коли отримують сигнал з нашого кордону", - каже чоловік, який перевозив машину в Україну для свого батька.

Черги з автомобілів настільки великі, що водії змушені стояти у них по кілька днів. Так, наприклад, тягучки до переходу в Медиці починалися в Перемишлі, за декілька кілометрів від кордону.

Багатоденні черги і спека: на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік померБагатоденні черги і спека: на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік помер

Великі черги з авто на польсько-українському кордоні спостерігаються кілька днів (фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl)

Водії стикаються з втомою, недосипанням - а головне, з багатоденною спекою за +30 градусів.

73-річний Іван з Івано-Франківська розповів, що переніс сонячний удар, після п'ятиденного стояння на такій температурі. Чоловікові дали таблетки, і стан покращився.

"Чекати дуже важко. Вода у нас є, п'ємо весь час, але найстрашніше - сонце", - зазначає Іван.

Багатоденні черги і спека: на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік померБагатоденні черги і спека: на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік помер

Водії в черзі на польському кордоні поспішають в Україну до 1 липня, поки не скасують" нульове" розмитнення (фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl)

У черзі днями помер 67-річний чоловік.

"Така подія сталася 24 червня, в позаурочний час" - каже Моніка Томчишин-Пахолек з повітової комендатури поліції в Любачеві.

Розслідування проводиться польською обласною прокуратурою. Українці не виключають, що загибелі могла сприяти тривала спека.

Щоб уникнути неприємних ситуацій, громадяни України складають черги, стежать за порядком, фотографують машини в тягучці на випадок, якщо хтось захоче проїхати в магазин і повернутися на своє місце в колоні авто. Люди розстеляють ковдри та одяг на лобове скло, щоб створити невелику тінь, проте це не дуже допомагає.

Багатоденні черги і спека: на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік померБагатоденні черги і спека: на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік помер

Водії в черзі на польсько-українському кордоні стоять кілька днів (фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl)

Машин з дітьми в черзі не фіксують. Як розповіла українка Олена, була в колоні дівчина з чотиримісячною дитиною, але прикордонник її швидко пропустив.

Багатоденні черги і спека: на польському кордоні в українця стався удар, ще один чоловік помер

Черга з авто на кордоні Польщі та України (фото: Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl)

Раніше перший заступник голови Державної митної служби України висловив думку, що черги з "євроблях" на кордоні вдарили по іміджу країни.

Нагадаємо, що на кордоні з Угорщиною та Словаччиною також утворилися кілометрові черги з авто, які ввозять в Україну для розмитнення.

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Польша Кордон з Україною Розмитнення євроблях
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