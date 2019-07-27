Много интересных возможностей: астролог назвал самые везучие знаки Зодиака

Гороскоп на 28 июля 2019 – астролог назвал самые везучие знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на 28 июля предрекает некоторым знакам успешные сделки

Гороскоп на 28 июля 2019 не для всех знаков Зодиака предрекает успешный день. Знаменитый астролог Павел Глоба рассказал, кому повезет найти хороший проект, подписать выгодную сделку или просто неожиданно озолотиться. Также эксперт рассказал, как действовать, чтобы получить максимум из этого дня.

Дева

У вас появляется масса идей, каждая из которых заслуживает внимания. Открывается много интересных возможностей, и вы готовы ими воспользоваться, даже если это потребует определенных усилий. День благоприятен для деловых контактов и заключения сделок. Кроме того, можно делать крупные покупки. Астролог предупреждает, что стоит избегать необдуманных решений.

Лев

Гороскоп на 28 июля сулит Львам удачный день, обещающий много интересных встреч и приятных впечатлений. Активно взаимодействуя с окружающими, вы легко добиваетесь поставленных целей. Удачный день, обещающий много интересных встреч и приятных впечатлений.

Гороскоп на 28 июля 2019 – астролог назвал самые везучие знаки Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Скорпион

Если браться за дела решительно и смело, то 28 июля наверняка вас ждут большие успехи. Говорить о легких победах не приходится, но вы готовы засучить рукава и потрудиться на славу. Споров будет много, но победа в них останется за вами. Руководство признает, что к вашему мнению стоит прислушаться.

День отлично подходит для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Не упустите благоприятный момент, чтобы показать свою заинтересованность человеку, вызывающему у вас симпатию.

Близнецы

В этот день удача улыбается вам даже больше, чем вы ожидали. Возможно везение почти невероятное. День благоприятен для общения со старыми знакомыми, давними друзьями. Общие воспоминания становятся источником, из которого вы черпаете вдохновение. Высок творческий потенциал, некоторых Близнецов посетят поистине гениальные идеи. Астролог советует записывать все, даже самые, казалось бы, странные идеи. Впоследствии, хорошо обдумав их, вы сможете реализовать успешный проект.

Напомним, что ранее астролог назвал главных везунчиков августа.