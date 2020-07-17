ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Много ягод и фруктов может быть очень опасно для здоровья: врач предупредила о последствиях

Пятница 17 июля 2020 18:03
Много ягод и фруктов может быть очень опасно для здоровья: врач предупредила о последствиях
Почему нельзя есть много ягод и фруктов (фото: pixabay.com)

Врач рассказала, чем опасно чрезмерное употребление ягод и фруктов

Лето - это сезон ягод и фруктов, которые обожают практически все украинцы. Но злоупотреблять дарами лета не стоит, так как чрезмерное употребление грозит лишним весом и ожирением печени.

Об этом предупреждает доктор-эндокринолог Зухра Павлова, передает МедикФорум.

Медик сообщила, что фруктоза, которая содержится в ягодах и фруктах, может провоцировать накопление жировых клеток в организме.

Поэтому людям, которые склонны к полноте, нужно ограничить данные продукты, поскольку переизбыток чреват появлением опасных процессов в печени.

"Регулярное потребление большого количества фруктов и ягод может стать одной из причин неалкогольного цирроза печени", - предупредила доктор-эндокринолог.

Эндокринолог дала ряд рекомендаций по поводу употребления фруктов и ягод:

  • Не съедайте за день более 200-300 граммов фруктов.
  • Ешьте эти продукты после основного приема пищи, а не натощак.
  • Не ешьте фрукты и ягоды в вечернее время.
  • Не делайте из фруктов и ягод сок, поскольку в нем содержится концентрированная доза фруктозы, лишенной клетчатки. Употребление напитка способствует резкому увеличению уровня сахара в крови и может спровоцировать возникновения подагры.

Ранее мы писали, что названа неизвестная польза арбуза.

Также сообщалось, что назван лучший овощ для похудения, который сжигает жир и быстро утоляет голод.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ягоды
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь