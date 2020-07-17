Много ягод и фруктов может быть очень опасно для здоровья: врач предупредила о последствиях

Почему нельзя есть много ягод и фруктов (фото: pixabay.com)

Врач рассказала, чем опасно чрезмерное употребление ягод и фруктов

Лето - это сезон ягод и фруктов, которые обожают практически все украинцы. Но злоупотреблять дарами лета не стоит, так как чрезмерное употребление грозит лишним весом и ожирением печени.

Об этом предупреждает доктор-эндокринолог Зухра Павлова, передает МедикФорум.

Медик сообщила, что фруктоза, которая содержится в ягодах и фруктах, может провоцировать накопление жировых клеток в организме.

Поэтому людям, которые склонны к полноте, нужно ограничить данные продукты, поскольку переизбыток чреват появлением опасных процессов в печени.

"Регулярное потребление большого количества фруктов и ягод может стать одной из причин неалкогольного цирроза печени", - предупредила доктор-эндокринолог.

Эндокринолог дала ряд рекомендаций по поводу употребления фруктов и ягод:

Не съедайте за день более 200-300 граммов фруктов.

Ешьте эти продукты после основного приема пищи, а не натощак.

Не ешьте фрукты и ягоды в вечернее время.

Не делайте из фруктов и ягод сок, поскольку в нем содержится концентрированная доза фруктозы, лишенной клетчатки. Употребление напитка способствует резкому увеличению уровня сахара в крови и может спровоцировать возникновения подагры.

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