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Багато ягід і фруктів може бути дуже небезпечно для здоров'я: лікар попередила про наслідки

П'ятниця 17 липня 2020 18:03
Багато ягід і фруктів може бути дуже небезпечно для здоров'я: лікар попередила про наслідки
Чому не можна їсти багато ягід і фруктів (фото: pixabay.com)

Лікар розповіла, чим загрожує надмірне вживання ягід і фруктів

Літо - це сезон ягід і фруктів, які обожнюють практично всі українці. Але зловживати дарами літа не варто, через те, що надмірне вживання загрожує зайвою вагою і ожирінням печінки.

Про це попереджає лікар-ендокринолог Зухра Павлова, передає МедикФорум.

Медик повідомила, що фруктоза, яка міститься в ягодах і фруктах, може провокувати накопичення жирових клітин в організмі.

Тому людям, які схильні до повноти, потрібно обмежити ці продукти, оскільки надлишок загрожує появою небезпечних процесів у печінці.

"Регулярне вживання великої кількості фруктів і ягід може стати однією з причин неалкогольного цирозу печінки", - попередила лікар-ендокринолог.

Ендокринолог дала низку рекомендацій з приводу вживання фруктів і ягід:

  • Не з'їдайте за день більш як 200-300 грамів фруктів.
  • Їжте ці продукти після основного прийому їжі, а не натщесерце.
  • Не їжте фрукти і ягоди у вечірній час.
  • Не робіть з фруктів і ягід сік, оскільки в ньому міститься концентрована доза фруктози, позбавленої клітковини. Вживання напою сприяє різкому збільшенню рівня цукру в крові і може спровокувати виникнення подагри.

Раніше ми писали, що названа невідома користь кавуна.

Також повідомлялося, що названий кращий овоч для схуднення, який спалює жир і швидко втамовує голод.

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