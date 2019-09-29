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Мне наср*ть! Собчак гневно ответила хейтерам на оскорбления

STYLERПерсоны    29.09.2019 - 14:32
Мне наср*ть! Собчак гневно ответила хейтерам на оскорбления
Ксения Собчак (фото: ksenia-sobchak.com)

Ксения Собчак не желает, чтобы посторонние лезли в ее жизнь с советами

Ксения Собчак, чья свадьба обошлась в кругленькую сумму, разгневалась на комментаторов и сказала, что ей все равно, что о ней будут думать окружающие. Об этом артистка сообщила под своим постом в соцсети Instagram.

"Милосердие - не всепрощение, а способность поставить неожиданную, ничем не мотивированную милость выше, чем соображения мести, злобы или наказания. Это не всегда работает, не всегда возможно, но в тех случаях, когда возможно - это даёт человеческой изменчивости шанс. Подталкивает её в правильную сторону", - процитировала Собчак.

Ксения Собчак (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Подписчики неоднозначно отреагировали на пост знаменитости. Комментаторы принялись высказывать свое мнение, что вызвало бурную реакцию у Собчак:

Мне наср*ть! Собчак гневно ответила хейтерам на оскорбления

Мне наср*ть! Собчак гневно ответила хейтерам на оскорбления

Ксения Собчак (скриншот: instagram.com/xenia_sobchak)

Напомним, что свадьба Собчак оскорбила чувства верующих.

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