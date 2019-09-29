Мені наср*ти! Собчак гнівно відповіла хейтерам на образи

Ксенія Собчак (фото: ksenia-sobchak.com)

Ксенія Собчак не бажає, щоб сторонні лізли в її життя з порадами

Ксенія Собчак, чия свадьба обійшлася в кругленьку суму, розгнівалася на коментаторів і сказала, що їй все одно, що про неї подумають оточуючі. Про це артистка повідомила під своїм постом у соцмережі Instagram.

"Милосердя - не всепрощення, а здатність поставити несподівану, нічим не вмотивовану милість вище, ніж міркування помсти, злості чи покарання. Це не завжди працює, не завжди можливо, але в тих випадках, коли можливо - це дає людській мінливості шанс. Підштовхує її у правильну сторону", - процитувала Собчак.

Ксенія Собчак (фото: instagram.com/xenia_sobchak)

Передплатники неоднозначно відреагували на пост знаменитості. Коментатори почали висловлювати свою думку, що викликало бурхливу реакцію у Собчак:

Ксенія Собчак (скріншот: instagram.com/xenia_sobchak)

Нагадаємо, що весілля Собчак образила почуття віруючих.