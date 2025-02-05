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Млинці на Масляну, які вдаються завжди: прості рецепти для початківців

Середа 05 лютого 2025 07:35
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Млинці на Масляну, які вдаються завжди: прості рецепти для початківців Як готувати млинці швидко (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Млинці - це класична страва на Масницю, яку можна приготувати за кілька хвилин і насолоджуватися безліччю варіантів подачі. Вони можуть бути солодкими або солоними, з різними начинками чи топінгами, що робить їх ідеальними для будь-якого приводу.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало прості рецепти млинців, які можна приготувати за 5 хвилин.

Млинці на молоці

Для того, щоб приготувати млинці на молоці, потрібні такі інгредієнти:

  • яйця - 2 шт.
  • цукор - 40 г
  • сіль - дрібка
  • ваніль - до смаку
  • масло - 20 г
  • борошно - 70 г
  • молоко - 200 мл
  • яблуко - 1 шт.

Як готувати млинці на молоці

Для того, щоб приготувати млинці на молоці з яблуками, приготуйте тісто для виробів. Пересипте борошно в блендер, додайте молоко, цукор та сіль.

Ретельно збийте інгредієнти, а потім вилийте ополоник суміші на розігріту пательню. Тоді вироби будуть смачнішими та менш небезпечні для вимирання

Млинці на воді

Щоб приготувати вареники на воді, треба ці продукти:

  • борошно - 300 г
  • мінеральна вода - 700 мл
  • цукор - 3 ст. л.
  • сіль - 0,5 ч. л.
  • соняшникова олія - 5 ст. л.

Як готувати млинці на Масницю на воді

Щоб приготувати млинці на воді, змішайте всі інгредієнти для них. Щоб уникнути грудочок, можна спершу поєднати сухі інгредієнти, а потім додати до них рідкі - такий крок допоможе прибрати велику кількість бульбашок від грудочок

Смажте млинці на воді до золотистої скоринки, а потім за бажанням присипте цукровою пудрою або прикрасьте сиропом чи джемом.

Марокканські млинці

Для приготування цих незвичних марокканських млинців, потрібні ці продукти:

  • борошно - 30 г
  • манка - 250 г
  • цукор - 3 ст. л.
  • сіль - 1/4 ч. л.
  • какао - 10 г
  • сухі дріжджі - 5 г
  • розпушувач - 10 г
  • тепла вода - 500 мл
  • начинка Абрикос та Вишня - упакування

Як готувати марокканські млинці

Для того, щоб приготувати темні марокканські млинці з шоколадним смаком, спершу змішайте разом всі сухі інгредієнти. Після цього потрібно влити воду та перемішати масу блендером протягом двох хвилин.

Накрийте посуд рушником і поставте в тепле місце на 15 хвилин. Розігрійте пательню, не додаючи масло.

Вилийте на пательню трохи тіста для млинців та смажте виріб тільки з одного боку протягом 2-3 хвилин.

Важливо не пересмажити млинці, тому знімайте вироби з пательні, щойно поверхня млинця стане "сухою". Викладіть в центр кожного млинця начинку та зліпить краю тіста, наче вареник.

До речі, раніше ми розповідали про те, як готувати ліниві вареники за 10 хвилин.

А також писали про те, як готувати старовинний яблучний торт "Небо в роті" за українським рецептом.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарний YouTube-канал "Рецепти Джулії", кулінарний YouTube-канал "ТІАНА готувати просто", TikTok-сторінка кулінарної блогерки "pollicooking".

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