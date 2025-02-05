Блины на Масленицу, которые получаются всегда: простые рецепты для начинающих
Блины - это классическое блюдо на Масленицу, которое можно приготовить за несколько минут и наслаждаться множеством вариантов подачи. Они могут быть сладкими или солеными, с различными начинками или топингами, что делает их идеальными для любого повода.
РБК-Украина (проект Styler) собрало простые рецепты блинов, которые можно приготовить за 5 минут.
Блины на молоке
Для того, чтобы приготовить блины на молоке, нужны такие ингредиенты:
- яйца - 2 шт.
- сахар - 40 г
- соль - щепотка
- ваниль - по вкусу
- масло - 20 г
- мука - 70 г
- молоко - 200 мл
- яблоко - 1 шт.
Как готовить блины на молоке
Для того, чтобы приготовить блины на молоке с яблоками, приготовьте тесто для изделий. Пересыпьте муку в блендер, добавьте молоко, сахар и соль.
Тщательно взбейте ингредиенты, а затем вылейте половник смеси на разогретую сковороду. Тогда изделия будут вкуснее и менее опасны для вымирания
Блины на воде
Чтобы приготовить вареники на воде, надо эти продукты:
- мука - 300 г
- минеральная вода - 700 мл
- сахар - 3 ст. л.
- соль - 0,5 ч. л.
- подсолнечное масло - 5 ст. л.
Как готовить блины на Масленицу на воде
Чтобы приготовить блины на воде, смешайте все ингредиенты для них. Чтобы избежать комочков, можно сперва соединить сухие ингредиенты, а затем добавить к ним жидкие - такой шаг поможет убрать большое количество пузырьков от комочков
Жарьте блины на воде до золотистой корочки, а затем по желанию присыпьте сахарной пудрой или украсьте сиропом или джемом.
Марокканские блины
Для приготовления этих необычных марокканских блинов, нужны эти продукты:
- мука - 30 г
- манка - 250 г
- сахар - 3 ст. л.
- соль - 1/4 ч. л.
- какао - 10 г
- сухие дрожжи - 5 г
- разрыхлитель - 10 г
- теплая вода - 500 мл
- начинка Абрикос и Вишня - упаковка
Как готовить марокканские блины
Для того, чтобы приготовить темные марокканские блины с шоколадным вкусом, сначала смешайте вместе все сухие ингредиенты. После этого нужно влить воду и перемешать массу блендером в течение двух минут.
Накройте посуду полотенцем и поставьте в теплое место на 15 минут. Разогрейте сковороду, не добавляя масло.
Вылейте на сковороду немного теста для блинов и жарьте изделие только с одной стороны в течение 2-3 минут.
Важно не пережарить блины, поэтому снимайте изделия со сковороды, как только поверхность блина станет "сухой". Выложите в центр каждого блина начинку и слепите края теста, как вареник.
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При написании материала использовались такие источники: кулинарный YouTube-канал "Рецепти Джулії".ю"ТІАНА готувати просто", TikTok-страница кулинарного блогера "pollicooking".