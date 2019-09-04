Младшая дочь короля пришла в школу в украинской вышиванке (фото)

Пользователи соцсетей пришли в восторг от маленькой принцессы
Младшая дочь короля Бельгия, 11-летняя Элеонора, пришла в школу в белой вышиванке с красно-черным узором. Об этом сообщили на странице пресс-службы Посольства Украины в Королевстве Бельгия в социальной сети Facebook.
Король Бельгии с дочерью (фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium)
Как видно на фотографиях, которые опубликовали в социальных сетях, младшая дочь короля Филиппа, 11-летняя принцесса Элеонора, пришла в школу вместе с отцом в украинской вышиванке. В качестве дополнения к своему образу юная принцесса выбрала обычные черные штаны и белые кеды.
Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium
Пользователи социальных сетей оценили стили маленькой принцессы и отметили, что им очень приятно, что маленькая девочка из Бельгии таким образом выразила свою симпатию к Украине.
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