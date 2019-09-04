Молодша дочка короля прийшла в школу в українській вишиванці (фото)

Молодша дочка короля Бельгія, 11-річна Елеонора, прийшла в школу в білій вишиванці з червоно-чорним візерунком. Про це повідомили на сторінці прес-служби Посольства України в Королівстві Бельгія в соціальній мережі Facebook.

Король Бельгії з донькою (фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium)

Як видно на фотографіях, які опублікували в соціальних мережах, молодша дочка короля Філіпа, 11-річна принцеса Елеонора, прийшла в школу разом з батьком в українській вишиванці. Як доповнення до свого образу юна принцеса вибрала звичайні чорні штани і білі кеди.

Фото: facebook.com/UkrainianEmbassyBelgium

Користувачі соціальних мереж оцінили стиль маленької принцеси і відзначили, що їм дуже приємно, що маленька дівчинка з Бельгії таким чином висловила свою симпатію до України.

Прекрасний одяг! Наші постаралися з подарунком?

Вітаю! Гарні, чемні діти, а у вишиванці – красуня. Дякую. З повагою!

Їй йде, красива дівчинка!

Розумничка, оцінила справжнє народне мистецтво! Вишиванка – це так красиво, тому що зроблено з любов'ю. Мистецтво – вище політики, воно належить світові.

І скандал ніхто не влаштовував.

Відзначив – на фото король і королева спокійно йдуть по вулицях міста і ведуть дітей до школи.

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Катя Осадча у сукні-вишиванці зачарувала літніми фото з чоловіком.

А також розповідали про те, що син президента Володимира Зеленського пішов у перший клас – де буде вчитися Кирило.