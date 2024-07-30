Міжнародний День дружби 2024: історія свята та як привітати близьких

Міжнародний День дружби 2024 це чудова нагода нагадати друзям, наскільки вони важливі для вас.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як привітати друзів зі святом у віршах чи прозі.

Історія свята

Дружба є ключовим елементом у створенні гармонійних суспільств, адже вона об'єднує людей, всупереч різним культурам, поглядам і традиціям. Важливість цього свята було визнано на світовому рівні після Міжнародного десятиліття культури миру та ненасильства (2001-2010), коли ООН визнала необхідність святкування дружби для зміцнення миру на планеті.

Спочатку ідея святкування "Дня дружби" з'явилася ще в 1920-х роках у США, коли Американська Національна Асоціація вітальних листівок пропонувала відзначати його 2 серпня. Однак ця ініціатива не набула широкої популярності.

На сьогоднішні Всесвітній День дружби відзначається 30 липня вже багато років. Ідея свята була запропонована доктором Артеміо Брачіо у 1958 році під час вечері з друзями в Пуерто Пінаско. У цей день ми вшановуємо значення дружби як основи взаєморозуміння та добрих стосунків між людьми.

Всесвітній День дружби є символом безмежної людської єдності, важливості культурного обміну та підтримки мирних відносин. Цього дня ми вітаємо друзів, які роблять наше життя яскравішим і радіснішим.

Листівки до Дня друзів (листівка: ogo.ua)

Привітання своїми словами

Вітаю з Днем друзів! Нехай у твоєму житті завжди будуть поруч люди, з якими можна ділитися радістю, підтримкою та незабутніми моментами. Нехай ця дружба буде як сонце, що освітлює шлях і приносить тепло в будь-яку погоду!

***

З Днем друзів! Дякую за те, що ти завжди поруч, готовий підтримати і розділити всі моменти радості і труднощів. Бажаю тобі надійних друзів, з якими кожен день буде наповнений позитивними емоціями і новими захоплюючими пригодами!

***

Вітаю з чудовим святом - Днем друзів! Нехай кожен день приносить тобі нові можливості для радості і веселих спільних миттєвостей. Бажаю, щоб дружба завжди була джерелом натхнення, сили та тепла в твоєму житті!

***

З Днем друзів! Нехай у твоєму житті буде безліч яскравих моментів з тими, кого ти любиш і цінуєш. Дружба - це найцінніший скарб, тож нехай вона буде міцною, щирою і наповненою безмежним щастям!

***

Дорогий друже, вітаю з Днем друзів! Ти - справжній скарб у моєму житті, і я вдячний за всі моменти, які ми провели разом. Нехай наша дружба завжди буде джерелом радості, натхнення і підтримки у будь-яких ситуаціях!

Вірші про друзів

Помирились сонце з хмарою,

І тепер танцюють парою.

Ллється дощ, і сонце світить,

Усміхаються їм діти.

Райдуга місток зробила -

Сонце з Хмарою здружила.

Хай з них приклад беруть діти.

Треба дітям всім дружити.

***

Сумно хом´яку самому

ягідки збирати.

Може, запросити гнома,

хай виходить з хати?

Будуть сонячної днини

друзі серед лісу

класти ягідки малини

в кошики з меліси.

***

Що це значить - не дружити,

Жити так - одинаком?

Не дружити - це ходити

Не дверима, а вікном.

Це без друга, без подружки

На перерві у кутку

Розправлятись самотужки

З апельсином нашвидку.

Це дивитись, наче в книжку,

Набік з видом кам’яним,

А насправді тишком-нишком

Роздавати штурхани.

В школі вчитись й не дружити -

Це, повірте, все одно,

Що, заплющившись, сидіти

І дивитися кіно.

Як красиво привітати друзів (листівка: ogo.ua)