Международный День дружбы 2024: история праздника и как поздравить близких
Международный День дружбы 2024 - это прекрасный случай напомнить друзьям, насколько они важны для вас.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как поздравить друзей с праздником в стихах или в прозе.
История праздника
Дружба является ключевым элементом в создании гармоничных обществ, ведь она объединяет людей вопреки разным культурам, взглядам и традициям. Важность этого праздника была признана на мировом уровне после Международного десятилетия культуры мира и ненасилия (2001-2010), когда ООН сочла необходимость празднования дружбы для укрепления мира на планете.
Первоначально идея празднования "Дня дружбы" появилась еще в 1920-х годах в США, когда Американская Национальная Ассоциация поздравительных открыток предлагала отмечать его 2 августа. Однако эта инициатива не приобрела широкую популярность.
На сегодняшний день Всемирный День дружбы отмечается 30 июля уже много лет. Идея праздника была предложена доктором Артемио Брачио в 1958 году во время ужина с друзьями в Пуэрто Пинаско. В этот день мы чтим значение дружбы как основы взаимопонимания и хороших отношений между людьми.
Всемирный День дружбы - символ безграничного человеческого единства, важности культурного обмена и поддержания мирных отношений. В этот день мы поздравляем друзей, которые делают нашу жизнь ярче и радостнее.
Открытки ко Дню друзей (открытка: ogo.ua)
Приветствие своими словами
Поздравляю с Днем друзей! Пусть в твоей жизни всегда будут рядом люди, с которыми можно делиться радостью, поддержкой и незабываемыми моментами. Пусть эта дружба будет как солнце, освещающее путь и приносящее тепло в любую погоду!
***
С Днем друзей! Спасибо за то, что ты всегда рядом готов поддержать и разделить все моменты радости и трудностей. Желаю тебе надежных друзей, с которыми каждый день будет наполнен положительными эмоциями и новыми увлекательными похождениями!
***
Поздравляю с прекрасным праздником - Днем друзей! Пусть каждый день приносит тебе новые возможности для радости и веселых общих мгновений. Желаю, чтобы дружба всегда была источником вдохновения, сил и тепла в твоей жизни!
***
С Днем друзей! Пусть в твоей жизни будет множество ярких моментов с теми, кого ты любишь и дорожишь. Дружба - это самое ценное сокровище, так что пусть она будет крепкой, искренней и наполненной безграничным счастьем!
***
Дорогой друг, поздравляю с Днем друзей! Ты - настоящее сокровище в моей жизни, и я благодарен за все моменты, которые мы провели вместе. Пусть наша дружба всегда будет источником радости, вдохновения и поддержки в любой ситуации!
Стихи о друзьях
Помирились сонце з хмарою,
І тепер танцюють парою.
Ллється дощ, і сонце світить,
Усміхаються їм діти.
Райдуга місток зробила -
Сонце з Хмарою здружила.
Хай з них приклад беруть діти.
Треба дітям всім дружити.
***
Сумно хом´яку самому
ягідки збирати.
Може, запросити гнома,
хай виходить з хати?
Будуть сонячної днини
друзі серед лісу
класти ягідки малини
в кошики з меліси.
***
Що це значить - не дружити,
Жити так - одинаком?
Не дружити - це ходити
Не дверима, а вікном.
Це без друга, без подружки
На перерві у кутку
Розправлятись самотужки
З апельсином нашвидку.
Це дивитись, наче в книжку,
Набік з видом кам’яним,
А насправді тишком-нишком
Роздавати штурхани.
В школі вчитись й не дружити -
Це, повірте, все одно,
Що, заплющившись, сидіти
І дивитися кіно.
Как красиво поздравить друзей (открытка: ogo.ua)
Раньше мы рассказывали, когда будем праздновать Яблочный, Медовый и Ореховый Спас в 2024 году.
Также узнайте, в какие дни следует менять постельное белье, чтобы привлечь удачу и счастье в вашу жизнь.
При написании материала были использованы источники: "Пустунчик", Sogodni Svyato, Википедия.