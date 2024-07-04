Не мийте посуд у гостях: побутові забобони, що попереджають про небезпеку

Мити посуд на ніч категорично заборонено

Забобони кажуть, що мити посуд на ніч категорично заборонено. Вважається, що це може залучити в будинок фінансові труднощі та необґрунтовані сварки, які в майбутньому переростуть у великі скандали.

Існує безліч прикмет про миття посуду в різний час доби. Наприклад, є думка, що люди, які миють посуд і чашки перед світанком, притягують у свій будинок щастя і фінансовий добробут. Крім того, вимитий вранці посуд обіцяє всім членам сім'ї міцне здоров'я і захист від поганих пліток і чуток.

Також, згідно з прикметами, брудний посуд, залишений під ліжком, обіцяє погане самопочуття і негативні думки. Також вважається, що залишати брудний посуд на ніч - притягувати пристріт.

Якщо молода дівчина облизує тарілку, забобони свідчать, що її чоловіком може бути літній лисий чоловік. Молодим хлопцям такий знак обіцяє несимпатичну дівчину з поганим характером.

Якщо дитина лизнула тарілку, чекайте хороших новин.

Забобони про миття посуду, перебуваючи в гостях

Слід уникати випадків, коли вас просять помити посуд або підлогу в чужому будинку. Згідно з прикметами наших предків, прибирання в гостях у чиємусь будинку дає заряд негативно спрямованої енергії людині, яка згодилася допомогти.

Виняток в даній ситуації можуть становити тільки ваші родичі або батьки - в такому разі допомога повинна зміцнити сімейні відносини.

Намагайтеся уникати навіть можливих пропозицій допомоги в митті посуду під час візиту - так ви збережете позитивну енергетику чужого житла. Вважається, що цей процес черпає щастя і добробут з сім'ї, що приймає допомогу.

Також існує забобон, що гості повинні мити руки тільки у ванній. Якщо гість миє руки над брудним посудом, господарям варто приготуватися до неприємних новин і скандалів в сім'ї. Багато хто вірить, що негативна енергія змивається з рук і потрапляє на тарілки, з яких господарі потім будуть їсти.

Також вважається, якщо гість не запропонує вам допомогу з посудом, ваш будинок буде надійно захищений від негативної енергетики.

Миття нового посуду - обіцяє удачу і щастя. Згідно з прикметою, посуд, який ви отримали в подарунок, обов’язково слід вимити, щоб змити всю накоплену негативну енергію.

Не варто тримати вдома чужий посуд

Нерідкі ситуації, коли сусіди або друзі пригощають вас різними ласощами і залишають свій посуд. Деякі люди забувають відразу віддати тарілки назад, а господарі не поспішають забирати.

Наші предки вірили, що чужий посуд в будинку може призвести до негативних наслідків.

Згідно з повір'ями, якщо у квартирі є чужий посуд, у мешканців можуть виникнути фінансові труднощі. Також не варто брати в борг побутові речі, бо вважається, що це приверне в будинок нещастя і сварки.

Також дуже важливо повертати посуд правильно, щоб уникнути негативних наслідків для своєї родини. Для цього потрібно добре вимити тарілки перед тим, як віддати їх сусідам або друзям. Вважається, що вода змиває всі невдачі та неприємності.

Існує забобон, який каже, що аби не привертати бідність у свій будинок, не варто ставити на стіл порожню пляшку. Вважається, що коли пуста місткість стоїть на столі, то незабаром не буде чим наповнити решту посуду.

Порожня пляшка, вірячи забобонам, приносить з собою неприємності, конфлікти та хвороби.