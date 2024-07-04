Не мойте посуду в гостях: бытовые суеверия, предупреждающие об опасности

Мыть посуду на ночь категорически запрещено

Суеверия говорят, что мыть посуду на ночь категорически запрещено. Считается, что это может привлечь в дом финансовые трудности и необоснованные ссоры, которые в будущем перерастут в большие скандалы.

Существует множество примет о мытье посуды в разное время суток. К примеру, есть мнение, что люди, которые моют посуду и чашки перед рассветом, притягивают в свой дом счастье и финансовое благополучие. Кроме того, вымытая утром посуда обещает всем членам семьи крепкое здоровье и защиту от плохих сплетен и слухов.

Также, согласно приметам, грязная посуда, оставленная под кроватью, обещает плохое самочувствие и негативные мысли. Так же считается, что оставлять грязную посуду на ночь - притягивать сглаз.

Если молодая девушка облизывает тарелку, суеверия свидетельствуют, что ее мужем может оказаться пожилой лысый мужчина. Молодым парням такой знак сулит несимпатичную девушку с дурным характером.

Если ребенок лизнул тарелку, ждите хороших новостей.

Суеверия о мытье посуды, находясь в гостях

Следует избегать случаев, когда вас просят помыть посуду или пол в чужом доме. Согласно приметам наших предков, уборка в гостях в чьем-то доме дает заряд отрицательно направленной энергии человеку, который согласился помочь.

Исключение в данной ситуации могут составлять только ваши родственники или родители - в таком случае помощь должна укрепить семейные отношения.

Старайтесь избегать даже возможных предложений помощи в мытье посуды во время визита - так вы сохраните положительную энергетику чужого жилья. Считается, что этот процесс черпает счастье и благополучие из принимающей помощь семьи.

Также существует предрассудок, что гости должны мыть руки только в ванной. Если гость моет руки над грязной посудой, хозяевам следует приготовиться к неприятным новостям и скандалам в семье. Много кто верит, что негативная энергия смывается с рук и попадает на тарелки, из которых хозяева потом будут есть.

Также считается, если гость не предложит вам помощь с посудой, ваш дом будет надежно защищен от отрицательной энергетики.

Мытье новой посуды - обещает удачу и счастье. Согласно примете, посуду, которую вы получили в подарок, обязательно следует вымыть, чтобы смыть всю накопившуюся отрицательную энергию.

Не стоит держать дома чужую посуду

Нередки ситуации, когда соседи или друзья угощают вас разным лакомством и оставляют свою посуду. Некоторые люди забывают сразу отдать тарелки обратно, а хозяева не спешат забирать.

Наши предки верили, что чужая посуда в доме может привести к негативным последствиям.

Согласно поверьям, если в квартире есть чужая посуда, у жителей могут возникнуть финансовые затруднения. Также не стоит брать взаймы бытовые вещи, потому что считается, что это привлечет в дом несчастья и ссоры.

Также очень важно возвращать посуду правильно во избежание негативных последствий для своей семьи. Для этого нужно хорошо вымыть тарелки перед тем, как отдать их соседям или друзьям. Считается, что вода смывает все неудачи и проблемы.

Существует суеверие, которое говорит, что, чтобы не привлекать бедность в свой дом, не стоит ставить на стол пустую бутылку. Считается, что если такая емкость стоит на столе, то вскоре нечем будет наполнить остальную посуду.

Пустая бутылка, веря суевериям, приносит с собой неприятности, конфликты и болезни.