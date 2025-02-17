Не мийте волосся у цій воді, щоб уникнути ламкості та сильного сплутування

Чим шкідлива жорстка вода для волосся

Трихолог Дебора Магуайр розповіла, що жорстка вода утворюється, коли вода просочується через відкладення вапняку, крейди або гіпсу, які в основному складаються з карбонатів, бікарбонатів і сульфатів кальцію і магнію.

Саме ці мінерали утворюють крейдяний наліт на поверхнях, який можна побачити в чайниках або на скляних поверхнях душових кабін. Тоді як м’яка вода, навпаки, містить більше натрію, завдяки чому не залишає таких слідів.

Мінеральні відкладення від жорсткої води можуть накопичуватися на стрижні волосся, що призводить до сухості, тьмяності та ламкості. Це накопичення може зробити волосся більш схильним до сплутування та завивання. До того ж може виникнути подразнення на шкірі голови та свербіж.

Крім того, жорстка вода може призвести до того, що фарбоване волосся швидше втрачатимуть колір та це призведе до появи латунного або нерівномірного тону.

Варто використовувати очищаючий шампунь раз на тиждень, щоб видалити мінеральні накопичення. Ви також можете придбати фільтр для душу, який буде очищати воду.

Шкода для шкіри

Дерматолог Анджалі Махто розповіла, що жорстка вода може вимити природні жири зі шкіри, що призведе до подразнення та сухості.

Деякі дослідження пов’язують більш жорстку воду з підвищеним ризиком розвитку екземи в дитинстві.

Це також може залишати залишки мила на шкірі, порушуючи шкірний бар’єр і підвищуючи чутливість, що може спровокувати появу прищів, особливо у тих, хто схильний до акне або розацеа.